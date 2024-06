"Will Müller mit Glatze sehen": Auf wen die DTM-Asse bei der Fußball-EM setzen

Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland lässt aktuell kaum jemanden kalt - und das gilt auch für die DTM-Piloten! Doch für wen drücken die Fahrer die Daumen und wem trauen sie den EM-Titel zu?

"Ich bin großer Fan und werde so viele Spiele wie möglich verfolgen, natürlich im Trikot!", kündigt der in Monaco lebende Mercedes-AMG-Werksfahrer Maro Engel an, der sich bei DTM.com ein zweites Sommermärchen wünscht.

"Viele haben sicher noch die Heim-WM 2006 in Erinnerung. Das war eine grandiose Party", sagt der 38-jährige Winward-Routinier. Seine Einschätzung? "Frankreich, England und Portugal sind richtig stark. Aber auch bei Deutschland ist ein klarer Aufschwung zu erkennen", ist Engel zuversichtlich.

Nicki Thiim outet sich als FC-Bayern-Fan

Einer, der sich darüber freut, dass seine Nationalmannschaft bei der Endrunde mitspielt, ist Nicki Thiim. "Mein Herz schlägt dänisch!", stellt der SSR-Lamborghini-Fahrer klar. "Allerdings ist unser letzter Titel schon einige Jahre zurück, damals haben die Jungs während des Turniers viel Bier getrunken."

Eine Anspielung auf das Jahr 1992, als die Dänen bei der Europameisterschaft in Schweden durch den Jugoslawienkrieg ins Turnier nachrückten und dann sensationell Europameister wurden. Thiim war damals übrigens drei Jahre alt.

Sein Tipp für dieses Jahr? "Danish Dynamite! Na klar!", sagt er. Auch einem Erfolg der deutschen Nationalelf könnte er aber einiges abgewinnen. "Ich habe gehört, dass Thomas Müller eine Glatze rasiert bekommt, wenn Deutschland den Titel holt. Das würde ich als Fan des FC Bayern sehr gerne sehen", grinst er.

Manthey-EMA-Pilot Güven: Deutschland oder Türkei?

Interessant ist, dass sich auch der in Istanbul geborene Manthey-EMA-Pilot Ayhancan Güven zunächst auf Deutschland festlegt. "Ich unterstütze die Deutschen", sagt der Türke. "Ich lebe seit einiger Zeit in Deutschland, am liebsten würde ich eine Partie live im Stadion erleben."

Nachträglich ergänzt er aber auf Instagram: "Warum sagt mir keiner, dass die Türkei dabei ist? Dann natürlich die Türkei!" Ähnlich unvorbereitet zeigt sich Abt-Audi-Pilot Ricardo Feller: "Ich interessiere mich gar nicht für Fußball. Ist die Schweiz dabei?" Als er eine positive Antwort erhält, sagt er: "Dann werden sie gewinnen."

Preining setzt auf Österreich: "Jungs können kicken, aber ..."

Güvens Teamkollege Thomas Preining, der selbst als Kind eine Karriere als Fußballer im Visier hatte, setzt mit Österreich ebenfalls auf sein Heimatland. Allerdings nicht mit letzter Überzeugung: "Die Jungs können schon kicken, aber mein ganzes Geld würde ich nicht auf Österreich setzen. Wir sind immer ein bisschen eine Wundertüte", sagt der amtierende Champion.

Das EM-Interesse ist beim Linzer allerdings groß: "Ich habe mir extra auf der Terrasse einen Bildschirm eingerichtet. Wenn das Wetter mitspielt, kann ich vom Grill oder Pool aus die Spiele gucken." Pikantes Detail: Preinings Freundin Oliwia Surmacz ist Polin - und Österreich und Polen spielen in Gruppe D direkt gegeneinander.

Bortolotti stellt trotz Wohnort Wien klar: "Gibt nur Italien!"

Das gilt auch für Mirko Bortolotti, der bekennender Fußball-Fan ist. Obwohl er in Wien lebt, schlägt sein Herz für sein Heimatland: "Ich bin Italiener, da gibt es nur ein Team für mich und das ist natürlich Italien. Wir gehen als Titelverteidiger ins Turnier, meine Vorfreude ist groß. Ob zu Hause oder an der Rennstrecke - die Spiele gucke ich mir an", sagt der SSR-Lamborghini-Fahrer.

Winward-Mercedes-Pilot Lucas Auer traut seinem Heimatland Österreich den Titel zu und freut sich vor allem darauf, "die Spiele mit ein paar Freunden zu gucken". Landsmann Clemens Schmid glaubt hingegen, dass am Ende England jubelt.

Damit könnte auch Emil-Frey-Ferrari-Pilot Jack Aitken leben. "Ich bin hin- und hergerissen zwischen England und Schottland, weil mein Vater Schotte ist", erklärt Aitken, dessen Mutter übrigens Südkoreanerin ist, sein Dilemma. "Ein heikles Thema zu Hause! Ich bin sicherlich der Letzte, mit dem man über Fußball quatschen sollte. Aber natürlich werde ich die EM verfolgen."

Während Thierry Vermeulen auf sein Heimatland Niederlande setzt, tippen Kelvin van der Linde, Arjun Maini, Luca Engstler, Rene Rast, Marco Wittmann, Christian Engelhart, Luca Engstler und Ben Dörr auf Deutschland. Und wofür entscheidet sich Lamborghini-Pilot Maximilian Paul? "Ich tippe auf den Besten", sagt er. Und ergänzt nachträglich als Posting auf Instagram: "Ich könnte auch eine Karriere als Diplomat einschlagen."

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.