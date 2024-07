"Wird einer schaffen": Wieso Schneider nicht glaubt, dass sein DTM-Rekord hält

Kein anderer Rennfahrer hat die DTM so geprägt wie Bernd Schneider. Mit insgesamt fünf Meistertiteln zwischen 1995 und 2003 führt "Mr. DTM" bis heute die ewige Rekordtabelle an. Rene Rast und Klaus Ludwig teilen sich mit jeweils drei Gesamtsiegen den zweiten Platz. Ist der 40-Jährige noch einzuholen? "Rekorde sind immer da, irgendwann gebrochen zu werden", glaubt Schneider

"Es wird irgendwann auch einer schaffen. Ich hoffe, es dauert noch ein bisschen", schmunzelt der erfolgreichste DTM-Pilot aller Zeiten. "Ich hab immer gesagt: Michael Schumacher ist siebenmal Weltmeister, das wird nie jemand toppen. Das ist nicht machbar." Mittlerweile ist Lewis Hamilton gleichgezogen und weil ein Karriereende des Briten nicht in Sicht ist, könnte der Rekord sogar wackeln.

Das bringt auch Schneider ins Grübeln. "Ich bin überzeugt: Es gibt so viele gute Nachwuchsfahrer, man fängt auch heute sehr viel früher an", spielt der frühere Mercedes-AMG-Werksfahrer im Rahmen der 40-Jahr-Feier der DTM am Norisring darauf an, dass die aktuellen DTM-Piloten viel jünger sind. "Man muss bedenken: Als ich in die DTM kam, war ich schon ein alter Hase."

Mit 27 Jahren zum Vollzeit-Fahrer in der DTM

Sein erstes DTM-Rennen bestritt Schneider zwar schon in der Saison 1986, damals noch für Ford. Doch es blieb zunächst bei 13 Renneinsätzen, bevor sich der heute 60-Jährige zunächst auf die Formel 1 konzentrierte. Erst 1992 bestritt der Mercedes-AMG-Pilot seine erste komplette DTM-Saison, nachdem er ein Jahr zuvor für Michael Schumacher im Zakspeed-Mercedes eingesprungen war.

Damals war Schneider (alle Hintergründe zu seinem DTM-Debüt!) allerdings schon 27 Jahre alt. "Heute kommen die mit 17, 16 in die DTM", erinnert Mr. DTM" an die aktuelle Generation. "Die haben eine viel längere Karriere vor sich - wenn sie gut genug sind."

"Das wird schon der eine oder andere vielleicht schaffen", fürchtet der 236-malige DTM-Starter um seine Rekorde. Denn nicht nur bei den Titelgewinnen steht Schneider noch ganz oben: Mit insgesamt 43 Rennsiegen führt er auch diese Bestenliste vor Ludwig (37 Siege) und Rast (26 Siege) an.

Verliert Schneider schon 2024 einen Rekord?

Schneider fuhr 60 Mal die schnellste Rennrunde und liegt damit deutlich in Führung - denn Nicola Larini liegt mit nur 22 schnellsten Runden auf dem zweiten Platz der ewigen Tabelle. Um einen Rekord muss der gebürtige Saarländer allerdings zittern: Rast und Schneider haben jeweils 25 Polepositions erzielt und teilen sich damit derzeit noch den DTM-Rekord.

Als aktiver DTM-Fahrer hat Rast aber gute Chancen, sich noch in diesem Jahr zum alleinigen Rekordhalter zu machen. Auch bei der Anzahl der DTM-Titel ist der BMW-Pilot dem erfolgreichsten DTM-Fahrer aller Zeiten dicht auf den Fersen.

Und wenn es Rast nicht schafft, dann vielleicht jemand anders. "Mal gucken, wenn ich dann zum 80. Geburtstag [der DTM] komme, ob dann der eine oder andere da steht", grinst Schneider.