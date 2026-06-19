"Wird richtige Reifenschlacht": Spielt Hitze Mercedes-AMG in die Karten?

Das DTM-Wochenende auf dem Lausitzring (alle Infos zu TV-Zeiten, Stream etc.) wird zur absoluten Hitzeschlacht: Selbst in den Qualifyings um 9 Uhr ist bereits mit Temperaturen von über 25 Grad zu rechnen, bei den Rennen wird es über 30 Grad haben. Das könnte vor allem am Sonntag für noch mehr Spannung als 2025 sorgen, als Sieger Jack Aitken, Rene Rast und Jules Gounon bei einem Fotofinish nur durch 1,725 Sekunden getrennt waren.

Denn erstmals in dieser Saison stehen jedem Fahrer für beide Renntage nur drei statt vier Sätze des neuen weicheren DTM-Spezialreifens zur Verfügung. Und wegen der zwei Pflichtstopps müssen am Sonntag im Rennen alle drei Reifensätze eingesetzt werden. Das heißt: Die Top 10 der Startaufstellung, die mit den Qualifying-Reifen ins Rennen gehen müssen, haben nach dem ersten Stopp nur noch Altware vom Vortag zur Verfügung.

"Ich denke, es wird spannend - und es wird eine richtige Reifenschlacht", kündigt DTM-Vizemeister Lucas Auer an. Man habe zwar in Zandvoort schon "einen guten Eindruck" von Pirellis DTM-Spezialreifen bekommen, "allerdings wird es mit den Temperaturen jetzt noch mal interessant, was die Reifen machen. Speziell am Sonntag, wenn du mit richtig alten Reifen unterwegs bist."

Mercedes-AMG in der Favoritenrolle?

Dass es ausgerechnet jetzt nur drei Sätze gibt, sei "sehr gut getimed", sagt Auer sarkastisch. Zumal der neue Reifen, der etwas mehr abbaut als der Vorgänger, eine Unbekannte darstellt. "Nach dem Wochenende werden sicher einige Fragezeichen weg sein, denn wir wissen noch nicht, wie sich der Reifen mit den Temperaturen verhält", sagt Auer.

Den Österreicher sollte man aber auf jeden Fall auf der Rechnung haben, denn Auer gilt als Lausitzring-Spezialist, außerdem könnten dem reifenschonenden Mercedes-AMG GT3 die Bedingungen in die Karten spielen. Die Balance of Performance (BoP) ist sogar etwas günstiger als 2025: Der Bolide ist um fünf Kilogramm leichter, der Restriktor um 0,5 Millimeter größer.

Alle DTM-Teams haben vor zwei Wochen auf dem Lausitzring ihren offiziellen Testtag absolviert - allerdings bei Temperaturen knapp unter 20 Grad. Und das Ford-Team HRT belegte mit Rookie Finn Wiebelhaus und Teamkollege Arjun Maini völlig überraschend die ersten zwei Plätze.

Bestätigt der Ford Mustang die Testdominanz?

Dennoch ist Wiebelhaus pessimistisch, dass sich das wiederholen lässt. "Die warmen Temperaturen werden uns sicherlich nicht entgegenkommen", sagt er. Das hat damit zu tun, dass der Ford Mustang GT3 trotz des Evo-Pakets mit der durch die neuen Felgen verbesserten Radhausentlüftung dazu neigt, die Reifen zu überhitzen.

Die BoP blieb für den Ford im Vergleich zum Test unverändert - im Vergleich zu 2025 hat der Mustang einen um einen Millimeter größeren Restriktor, aber 15 Kilogramm mehr Ballast an Bord.

Ein Auto, dem die Hitze hingegen helfen sollte, ist der neue Lamborghini Temerario GT3. Der Bolide, der mit Hilfe der DTM-Zusatzhomologation ans Feld herangeführt wurde, profitierte schon in Zandvoort von der zusätzlichen Reifentemperatur durch den rauen Asphalt. Und auch beim Test war Mirko Bortolotti mit Platz sechs im Vorderfeld.

Ferrari-BoP nach Test deutlich geändert

Als Herausforderung für den Temerario, der nach Zandvoort fünf Kilogramm Ballast und im hohen Bereich geringfügig weniger Ladedruck erhielt, könnten sich die engen Kurven und die heftigen Bodenwellen herausstellen.

Für Diskussionen sorgte diesmal die Einstufung des Ferrari 296 GT3: Emil-Frey-Technikchef Jürg Flach reiste laut eigenen Angaben wegen der ungünstigen BoP extra zum Test an. Danach gab es Änderungen: Der Turbobolide wurde zwar um zehn Kilogramm schwerer, erhält dafür aber im mittleren Drehzahlbereich um bis zu 0,08 bar mehr Ladedruck, im hohen Bereich dafür um 0,04 bar weniger.

Um zu verhindern, dass das Fahrzeug auf den Geraden zu schnell wird, wurde zudem der minimale Heckflügelwinkel von drei auf sechs Grad angehoben. Wie man hört, hätte sich das Emil-Frey-Team etwas mehr von der BoP-Änderung erhofft, denn der Ladedruck ist nach wie vor niedriger als im Vorjahr, als das Auto noch ohne das neue Evo-Paket eingesetzt wurde.

Profitiert der BMW wieder vom Truck-Gummi?

Bei BMW gibt es nach dem schwachen Test mit Ergebnissen außerhalb der Top 10 ebenfalls Anpassungen: Der M4 GT3 Evo erhielt zehn Kilogramm Ballast, dafür wurde der Ladedruck im unteren bis mittleren Drehzahlbereich um bis zu 0,03 bar angehoben.

Bereits im Vorjahr legten die Trucks Gummi auf den Asphalt, der dem BMW behagte Foto: Alexander Trienitz

Interessant wird sein, ob der Bolide wie im Vorjahr vom Truck-Gummi profitiert. Denn die Trucks gastieren auch in diesem Jahr am Lausitzring im Rahmenprogramm, allerdings nicht mehr direkt vor den DTM-Sessions, als der Vorteil am größten war. Wie im Vorjahr zeigt sich erneut die Tendenz, dass der M4 GT3 Evo im Verlauf des Wochenendes schneller wird.

McLaren-Team Dörr sieht "Handicap" durch Einstufung

Das McLaren-Team Dörr zeigte sich mit der Einstufung nicht zufrieden, was GT3-Leiter Volker Strycek auf den "leicht reduzierten Ladedruck" zurückführt. Dabei bezieht er sich offenbar auf das starke Zandvoort-Wochenende, als der McLaren im mittleren Bereich um 0,01 bar und im hohen Bereich um 0,02 bar mehr Ladedruck hatte. Im Vorjahr war der 720S Evo sogar um bis zu 0,07 bar besser eingestuft.

"Was das für unsere Performance bedeutet, werden wir erst im Qualifying auf dem Lausitzring sehen. Wir müssen daher abwarten, inwieweit wir dieses Handicap mit viel Einsatz und bestmöglicher Vorbereitung kompensieren können", sagt Strycek. Der neue Porsche 911 GT3 R Evo ist um zehn Kilogramm schwerer eingestuft als das Vorgängermodell im Vorjahr.

Und auch beim Aston Martin sieht es nicht nach einer Verbesserung aus: Im Vergleich zu 2025 kommen 20 Kilogramm dazu, dafür wurde im niedrigen und im hohen Bereich um bis zu 0,06 bar Ladedruck weggenommen. Zusätzlich wurden Lambda-Wert (0,91 statt 0,89) und minimaler Heckflügel-Winkel (8° statt 6°) zu Ungunsten des Topspeeds geändert.