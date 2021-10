Wittmanns schwarzer Tag: "Gab erneut Bremsen-Gas-Tests beim Re-Start"

Für Marco Wittmann war der erste DTM-Lauf auf dem Hockenheimring ein echter Rückschlag im Titelkampf. Der DTM-Pilot hatte schon im Qualifying nicht die Pace, um mit der Spitze mitzuhalten und startete deshalb nur von Platz 13 aus ins Rennen. Gleich zweimal wurde der Deutsche in Unfälle verwickelt, weshalb er das Verhalten der Konkurrenz bei Re-Starts kritisiert.

Den ersten Crash gab es in Runde 1 in der Haarnadelkurve, als Arjun Maini den Bremspunkt verpasste und seinen Mercedes-Kollegen Lucas Auer auf Platz zwei abräumte. Wittmann hatte keine Chance, dem Chaos vor ihm auszuweichen, weshalb er in das havarierte Auto von Auer krachte und seinen BMW so beschädigte. Der zweimalige DTM-Champion konnte zwar weiterfahren, wurde aber beim Re-Start in den nächsten Aufreger verwickelt.

Es dauerte lange, bis das Feld beim fliegenden Start in Schwung kam, weshalb es am Ende des Feldes zu "Bremsen-Gas-Tests" kam - also unerwartetes Beschleunigen und Bremsen des Vordermannes. Genau das wurde Wittmann wohl zum Verhängnis, da er in das Heck von Nico Müller krachte und seinen BMW weiter kaltverformte. Genau dieses Verhalten, dass bereits im Samstagsrennen in Assen zu sehen war, kritisiert der 31-Jährige massiv.

"Beim Re-Start gab es diese Bremsen-Gas-Tests", so Wittmann gegenüber 'Ran.de'. "Deshalb gab es wieder einen heftigen Auffahrunfall und das Auto war dann stark beschädigt. Wir hatten aber auch schon im Qualifying nicht die Pace, wir hatten also von Anfang an unsere Probleme. Das war wirklich kein guter Tag für uns." Wittmann fuhr zwar erst einmal weiter, parkte seinen BMW dann aber in Runde 23 in der Box.

Marco Wittmann wurde in den Unfall in der Spitzkehre verwickelt Foto: DTM

Letztlich sei der Schaden aber so groß gewesen, dass er "keine Pace" mehr gehabt habe, erklärt Wittmann. "Die ganze Haube und die Frontpartie war schon fast am Wegfallen", weshalb das Team sich dazu entschied, das Fahrzeug zurückzuziehen. "Da haben wir gesagt: Das bringt nichts, Auto abstellen."

Wittmann hat sein Auto in Runde 23 abgestellt Foto: DTM

Mit Bildmaterial von DTM.