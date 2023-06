"Wunderschöne Zeit": Wieso Scheider nicht mehr DTM-Co-Kommentator ist

Als aktiver Rennfahrer holte Timo Scheider mit Audi zwei Titel in der DTM, entsprechend oft stand der heute 44-Jährige im Mittelpunkt. Mit Kommentatoren und Journalisten legte sich der Rennfahrer aus Lahnstein in seiner Karriere immer wieder an, bis er bei ran selbst zum TV-Experten wurde. Heute hat er viel Respekt vor der Arbeit seiner Kollegen. Doch 2023 ist Scheider 2023 nicht mehr im TV-Team des Senders ProSieben.

Es sei eine "wunderschöne Zeit" bei ran gewesen ", und ich hoffe, wir können doch noch mal etwas gemeinsam machen", meinte Scheider unmittelbar vor dem DTM-Saisonauftakt auf Instagram. Und lobte das Team: "Danke an alle, ich wünsche euch eine geile Saison und habt viel Spaß."

Dabei fungierte Scheider seit 2018 als Co-Kommentator, als die DTM-Rechte von der ARD zu Sat.1 wechselten. Bis Ende 2021 teilte er sich die Aufgabe mit Martin Tomczyk, der 2022 von Mike Rockenfeller abgelöst wurde. Aber was führte nun zum Ende der Zusammenarbeit?

Nach Informationen von 'Motorsport-Total.com' war ran durchaus an einer Fortsetzung interessiert. Scheider wurde 2023 auch bei seinem Audi-Comeback auf der Nürburgring-Nordschleife beim 24-Stunden-Rennen von einem TV-Team des Senders begleitet.

Doch Terminkollisionen und Scheiders neuer Wohnort vereitelten die Pläne: Scheider, der früher am Bodensee wohnte, ist in die USA gezogen. Außerdem ist er in verschiedenen Rennserien aktiv und hat daher einen vollen Terminkalender.

Wie Scheiders Programm für die Saison 2023 aussieht? Der 44-Jährige wird in der Saison 2023 wieder in der vollelektrischen Extreme E an den Start gehen und sich das Carl-Cox-Auto mit Christine Giampaoli Zonca teilen.

Außerdem wird der Deutsche sein Comeback in der Rallycross-Weltmeisterschaft (WRX) feiern. Scheider kehrt zu Münnich zurück, um die komplette WRX-Saison in einem Elektroauto zu bestreiten. "Ich kann es gar nicht mehr abwarten", gibt Scheider bekannt, der "bereit ist, die Herausforderung anzunehmen."

Durch Scheiders Absage setzt ran 2023 bei den TV-Übertragungen der DTM auf verschiedene TV-Experten: Beim Saisonauftakt war Mike Rockenfeller dabei, der selbst DTM-Fahrer war, den Titel holte und nun in der IMSA-Serie für JDC-Miller im Porsche 963 LMDh unterwegs ist. DTM-Champion Maximilian Götz ist in Zandvoort und am Norisring dabei, Nico Müller wird am Nürburgring erwartet.

