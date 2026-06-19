"Wurden Spielchen gespielt": DTM hält trotz Crashes an Stoppregel fest

Wie geht die DTM beim Lausitzring-Wochenende (alle Infos zu TV-Zeiten, Stream etc.) nach den Boxengassen-Unfällen mit der Sicherheit bei den Pflichtstopps um? Nach den zwei Kollisionen von Mirko Bortolotti in der Fast Lane beim vergangenen DTM-Wochenende in Zandvoort forderten sein Teamchef Gottfried Grasser und HRT-Teamchef Ulrich Fritz eine Änderung der DTM-Regel, die sich von anderen Rennserien unterscheidet.

Diese besagt, dass ein Auto - solange es sich beim Verlassen der Working Lane nicht mit einem anderen Auto überlappt - vom nachfolgenden Piloten in die Fast Lane gelassen werden muss, während in vielen anderen Rennserien die Fast Lane generell Vorrang hat und dieser Fall als "Unsafe Release" gewertet würde. Die Piloten verteidigen nun aber die DTM-Lösung - und auch in der Fahrerbesprechung gab es keine Einwände, weshalb es keine Änderung gibt.

"Es hat einen Grund für die Regel gegeben", stellt Vizemeister Lucas Auer klar. "Ich weiß nicht, ob ich damals schon dabei war, aber ich glaube, das wurde eingeführt, weil ziemlich viele Spielchen gespielt wurden, als die Hersteller noch mehr Autos hatten", verweist der Österreicher auf die Class-1-Ära, als die drei Hersteller Mercedes, Audi und BMW das gesamte Feld stellten.

Wie die alte Regel in der Hersteller-DTM missbraucht wurde

Man hatte damals "je nach Position einen massiven Nachteil", erklärt der Mercedes-AMG-Pilot. "Du kannst ja alles ausrechnen: Wann kannst du wen wie auch immer blockieren?"

Tatsächlich nutzten die Hersteller vor über zehn Jahren ihre zahlreichen Boliden, um die wichtigsten Gegner der Konkurrenz in der Boxengasse zu blockieren. Wer dabei in der Nähe der Boxenausfahrt stand, hatte einen klaren Nachteil, wenn zahlreiche Boliden gleichzeitig stoppten und die "Fast Lane" stets Vorrang hatte. Und da in der DTM die Boxenplätze verlost werden, würde man einen sportlichen Nachteil verlosen.

Warum die Lausitzring-Boxen sicherer sind und wie sich die Teams absichern

"In Zandvoort und am Norisring ist das ein Problem", verweist Auer auf die engsten Boxengassen im Kalender. "Da musst du wirklich hellwach sein. Ansonsten ist es eh kein Problem - und bis jetzt gab es auch nicht viele Fälle."

Auf dem Lausitzring ist die Fast Lane so breit, dass theoretisch sogar zwei Boliden nebeneinander Platz hätten. Das bedeutet zwar nicht, dass eine Parallelfahrt erlaubt ist, aber die Gefahr von Verletzungen für die Mechaniker ist deutlich geringer. Und auch die Gefahr eines "Unsafe Release" ist nicht so groß, weil der Abstand zwischen den Boxen größer ist.

Abgesehen davon gibt es Teams, die sich mit Markierungen in der Boxengasse gegen "Unsafe Releases" absichern. Wenn der folgende Bolide die Markierung erreicht hat, wird das eigene Auto nach dem Stopp nicht mehr losgeschickt, da sich die Fahrzeuge sonst überlappen würden und man eine Strafe riskiert. (SPONSORED LINK: Jetzt Tickets für die DTM-Saison 2026 sichern!)

Piloten lernen aus Bortolotti-Crash: "Kannst nur voll auf die Bremse steigen"

Der Fall von Bortolotti und Preining am Sonntag in Zandvoort hat für Auer aber gezeigt, dass du als Fahrer automatisch bremsen musst, wenn ein Auto wie der "Grello" bereits an der Fast Lane wartet. "Du kannst nur voll auf die Bremse drücken", erklärt Auer. "Das Problem ist, wenn noch einer hinter Mirko ist - und du hast einen Crash in der Fastlane", warnt er vor Auffahrunfällen.

Genug Platz: Auf dem Lausitzring ist die Fast Lane sogar zweispurig Foto: DMSB

Wie Bortolottis Teamkollege Maximilian Paul die Angelegenheit sieht? "Letztendlich verstehe ich den Frust von Mirko", sagt er. "Wenn du einmal in der Fastlane dein Speedlimit erreicht hast und schon lange die Geschwindigkeit fährst, dann ist es blöd, für jemanden die Position aufzugeben, den du eigentlich easy überholen könntest."

Gleichzeitig habe er bisher mit der DTM-Regelung keinerlei Probleme gehabt und "Regeln sind Regeln - und die muss man befolgen", steht für Paul fest.

"Gibt keinen Grund, sich großartig zu beschweren"

Die DTM-Regel mit dem "Overlapping" sei ihm selbst "auch nicht so bewusst" gewesen, gibt er zu. "Ich hätte wahrscheinlich das gleiche gemacht wie Mirko. Letztendlich sind jetzt vielleicht alle ein bisschen aufmerksamer geworden und schauen drauf, dass sie keine Strafe bekommen. Zumal das wirklich knapp war, vor allem mit Thomas Preinings Porsche."

HRT-Ford-Rookie Finn Wiebelhaus sieht ebenfalls keinen Bedarf für eine Regeländerung. "Ich hatte bisher in dieser Saison auch keine Probleme mit irgendwelchen Overlappings oder Strafen. Solange es einen nicht betrifft, gibt es keinen Grund, sich großartig zu beschweren", sagt er.