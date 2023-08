"Zu 99 Prozent nur Lausitzring": Wie DTM-Sieger Pauls weitere Pläne aussehen

Das bevorstehende Wochenende auf dem Lausitzring wird aller Voraussicht nach der letzte DTM-Auftritt von Nürburgring-Sensationssieger Maximilian Paul in dieser Saison sein. Während Teamchef Gottfried Grasser zuletzt meinte, über eventuelle weitere Einsätze werde man mit Paul erst nach dem Rennwochenende reden, spricht der 26-Jährige Klartext.

"Zu 99 Prozent werde ich nur am Lausitzring fahren - und den Rest GT-Open", sagt Paul, der einen Vertrag beim italienischen Lamborghini-Team Oregon hat, auf Nachfrage von 'Motorsport.com' über seine weitere Jahresplanung.

Denn in der GT-Open-Serie fahre man "um die Meisterschaft", so Paul. "Und ich bin ein Typ, der sehr gerne der Sache treu bleibt, die er gerade macht. Deswegen bleibe ich dort und fahre das zu Ende."

GT-Open-Engagement als Weg zum Werksvertrag?

Unter diesen Umständen wären weitere DTM-Einsätze nach dem Heimspiel in der Lausitz für Paul nicht machbar, da sich die Wochenenden auf dem Sachsenring, in Spielberg und auf dem Hockenheimring mit der GT3-Serie GT-Open überschneiden.

Paul, der aktuell im Fahrerkader der Audi-Tochter Lamborghini den Status des Young Professional hat, verspricht sich durch sein Engagement in der GT-Open-Serie eine Beförderung zum vollwertigen Werksfahrer.

"Lamborghini unterstützt mich in der GT-Open", sagt Paul. "Man hat auch entschieden, dass ich diese Meisterschaft fahre. Wenn man auf der Strecke zeigt, was man kann und gut abliefert, dann besteht die Möglichkeit auf einen Werksvertrag im folgenden Jahr. Daher muss ich einfach weiter Gas geben und so weitermachen, dann könnte es gut aussehen."

Maximilian Paul beim GT-Open-Sieg in Le Castellet im Oregon-Lamborghini Foto: Lamborghini

Tatsächlich hat Paul mit seinem Lamborghini-Teampartner Pierre-Louis Chovet, der wie er nach der FIA-Einstufung Silber-Status besitzt, zuletzt auf dem Hungaroring und in Le Castellet zwei Siege eingefahren. Sie befinden sich in der Meisterschaft mit 38 Punkten Rückstand acht Läufe vor Schluss auf Platz fünf.

Dass er nun auf dem Lausitzring ein weiteres DTM-Gastspiel gibt, war laut Angaben von Paul alles andere als eine schwierige Geburt. "Gottfried hat direkt nach dem Sieg gesagt, dass wir Lausitzring auch fahren werden - also war eigentlich nichts mit Verhandeln", schmunzelt er.

Paul über Lausitzring: "Gehe ohne große Erwartungen rein"

Aber kann Paul, der beim Grasser-Team als Ersatz für Mick Wishofer am Sonntag sensationell das Regenrennen auf dem Nürburgring für sich entschieden hat, am kommenden Wochenende erneut für eine DTM-Sensation sorgen?

"Ich gehe wie am Nürburgring ohne große Erwartungen rein", sagt Paul, der das hohe Niveau in der DTM nicht unterschätzt. "Ich bin kein Stammfahrer - und das Grasser-Team und ich sind nicht so mega-gut vorbereitet", verweist er darauf, dass man erst ein gemeinsames Wochenende bestritten hat.

Daher setzt er auf den vierstündigen Donnerstag-Test. "Und vielleicht ergibt sich ja eine gute Chance und wir sind schnell und können das nutzen", sagt er. Von einem großen Heimvorteil will der Dresdner nichts wissen: "Mein einziger Vorteil ist, dass ich auf dieser Strecke schon sehr oft gefahren bin - auch dieses Jahr. Aber es kommt keiner unvorbereitet hin."

Warum der Lamborghini keine Hitzerennen mag

Dazu kommt, dass das neue Evo-Paket des Lamborghini Huravan GT3 bei Hitze - und der Wetterbericht kündigt Temperaturen über 30 Grad an - nicht optimal funktioniert. "Mit dem neuen Modell gibt es ein kleines Problem bei der Ansaugung", erklärt Paul. "Da sie auf dem Dach ist, hast du die heiße Luft des Vordermannes immer direkt in der Ansaugung. Im Windschatten wird es immer schwieriger und man hat ein bisschen Leistungsverlust. Und wenn es draußen heiß ist, hilft das natürlich auch nicht."

Der Lufteinlass für die Ansaugung des V10-Saugmotors des Lamborghini Huracan GT3 Foto: Sven Haidinger/smg

Damit spielt Paul auf den Lufteinlass für den Saugmotor an, der beim Vorgängermodell noch wie beim Audi R8 LMS, der die selbe Plattform nutzt, vor dem Hinterrad angebracht war.

Durch die Änderung leidet der Lamborghini zwar nicht mehr unter der Abwärme von den vorderen Bremsen und vom Auslass des Wasserkühlers, benötigt aber vor allem freie Bahn. "Am besten ist es, auf die Pole zu fahren und dann vorne weg. Dann hast du keine warme Luft", grinst Paul.

Mit Bildmaterial von Axel Weichert.