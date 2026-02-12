Zwei Abgänge fix: Wie der BMW-Kader 2026 im Vergleich zum Vorjahr aussieht

BMW hat nicht nur das deutsche Ex-Formel-Talent Tim Tramnitz als neuen Werksfahrer bekanntgegeben, sondern auch den gesamten Fahrerkader für die Saison 2026 vorgestellt: Dieser umfasst insgesamt 23 Fahrer aus elf Nationen - das ist um einer mehr als bei der Kaderpräsentation vor einem Jahr.

Teil des Fahrerkaders sind weiterhin die aus der DTM bekannten Werksfahrer Rene Rast, Marco Wittmann, Sheldon und Kelvin van der Linde, Ex-Formel-1-Pilot Kevin Magnussen, aber auch Ex-MotoGP-Superstar Valentino Rossi. Was sind - abgesehen von Tramnitz, der als fünfter Deutscher hinzustößt - die maßgeblichen Änderungen?

Mit Jordan Pepper hat BMW den DTM-Aufsteiger des Vorjahres nach drei Lamborghini-Jahren unter Vertrag genommen. Sein Programm für die Saison 2026 wurde noch nicht bekanntgegeben. Auch der Brite Jake Dennis, der 2021 zu den Münchnern stieß, 2024 zunächst nicht im Aufgebot war, dann aber nachträglich Werksfahrer-Status erhielt und 2025 wieder nicht im Aufgebot war, ist diesmal von Anfang an an Bord.

Jake Dennis von Anfang an dabei, dafür zwei Abgänge

Beim 30-Jährigen, der als Hauptjob für das Porsche-Team Andretti in der Formel E antritt, ist davon auszugehen, dass er 2026 vereinzelte GT3-Einsätze absolvieren wird, wenn bei BMW Not am Mann ist. Es gibt aber auch zwei Abgänge im Vergleich zu 2025. Um wen es sich handelt?

Der Finne Jesse Krohn hat BMW Ende 2025 nach zwölf gemeinsamen Jahren verlassen. Der 35-Jährige, der 2024 sogar Teil des LMDh-Aufgebots in der IMSA-Serie war und vergangenes Jahr mit dem Rowe-Rennstall das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring gewann, wurde bisher noch von keinem Team oder Hersteller für 2026 präsentiert.

Laut Informationen von Motorsport-Total.com besitzt er aber bereits ein fixes Einsatzprogramm für die kommende Saison. Ebenfalls nicht mehr dabei ist der 30-jährige US-Amerikaner Madison Snow, der 2025 in der IMSA-Serie den BMW M4 GT3 Evo des Paul-Miller-Teams in der GTD-Pro-Klasse steuerte. Das Team setzt 2026 statt zwei Autos nur noch einen Boliden ein, wodurch Snow zum Aston-Martin-Team Magnus Racing wechselte.

Wo kommt Tramnitz zum Einsatz?

Da Rast nicht mehr für die DTM zur Verfügung steht und sich voll auf das Hypercar-Programm in der Langstrecken-WM WEC konzentrieren möchte, benötigt BMW 2026 neue Fahrer wie Pepper im GT3-Bereich.

Man darf gespannt sein, in welcher GT3-Serie Tramnitz zum Einsatz kommen wird, denn der bisherige Pilot des Red-Bull-Juniorteams, der - wie man hört - nach einer BMW-Sichtung im Januar verpflichtet wurde, verfügt über keinerlei GT3-Erfahrung.

"Generell haben wir auch 2026 wieder einen sehr starken Werksfahrerkader mit einer exzellenten Mischung aus Jugend und Erfahrung", zeigt sich BMW-Motorsportleiter Andreas Roos von seinem Kader überzeugt. "Wir sind für das umfangreiche Rennprogramm, das wir mit dem BMW M Hybrid V8 und dem BMW M4 GT3 EVO vor uns haben, bestens gerüstet."

BMW-Fahrerkader für die Saison 2026:

Bill Auberlen (USA), Connor De Phillippi (USA), Ugo de Wilde (BEL), Jake Dennis (GBR),

Philipp Eng (AUT), Augusto Farfus (BRA), Robby Foley (USA), Robin Frijns (NED), Dan Harper (GBR), Max Hesse (GER), Jens Klingmann (GER), Kevin Magnussen (DEN), Raffaele Marciello (SUI), Jordan Pepper (RSA), Rene Rast (GER), Valentino Rossi (ITA), Tim Tramnitz (GER), Kelvin van der Linde (RSA), Sheldon van der Linde (RSA), Dries Vanthoor (BEL), Neil Verhagen (USA), Charles Weerts (BEL), Marco Wittmann (GER)