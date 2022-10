2022er-Erweiterung für NASCAR 21 Ignition ab sofort erhältlich

Audio-Player laden

Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games"), ein führender Rennspielentwickler, Publisher und Anbieter von E-Sport-Ökosystemen für offizielle Motorsport-Rennserien auf der ganzen Welt, hat heute die angekündigte Erweiterung auf die NASCAR Cup Series 2022 für NASCAR 21 Ignition ("Ignition") veröffentlicht. Die kostenlose Aktualisierung umfasst die Bereiche Race-Now, Online-Multiplayer und Paint-Booth. Sie steht zum Download für Sony PlayStation 4 und 5, Xbox One, Series S und X sowie PC über den Steam-Store zur Verfügung.

Besitzer der Standard- und Champion-Edition von Ignition können das Update kostenlos herunterladen, während diejenigen, die das Spiel noch nicht besitzen, es zu einem reduzierten Preis (19,99 US-Dollar) erwerben können und anschließend die kostenlose Installation erhalten. Zusätzlich ist die Victory-Edition von NASCAR 21 Ignition. Sie enthält den Season-Pass 1 (DLC-Inhalte für 2021), die 2022er-Erweiterung und den Season-Pass 2 (DLC-Inhalte für 2022). Einen ersten Blick auf die neuen Features im Spiel bietet der Trailer.

"Wir freuen uns sehr, heute die Erweiterung auf die Saison 2022 zu Ignition hinzuzufügen, womit unsere Fans in den Genuss der aktuellsten Inhalte dieser historischen Saison kommen", sagt Jay Pennell, Brand Manager NASCAR bei Motorsport Games, und erklärt: "Das Update kommt zu einem großartigen Zeitpunkt, da die Playoffs der NASCAR Cup Series derzeit in vollem Gange sind. Genau wie die Next-Gen-Autos das reale Racing um einzigartige Elemente bereichert haben, so werden sie diese Faktoren nun für die Spieler auch in die digitale Rennwelt bringen."

"Es war für uns wichtig, die neuesten Inhalte in allen unseren Titeln zu replizieren. Das haben wir erreicht. Wir können es kaum erwarten, dass all die Spieler von Ignition, NASCAR Heat 5 und NASCAR Heat Mobile in den Genuss der 2022er-Inhalte kommen", so Pennell.

Die 2022er-Erweiterung für Ignition bietet eine Reihe aufgefrischter Features, darunter eine Aktualisierung der Benutzeroberfläche, ein verbessertes Head-Up-Display (HUD), neu aufgezeichnete Intros von Alex Hayden, dem Kommentator von Motor Racing Network, sowie die aktuellen Rennstrecken der NASCAR Cup Series 2022 aus sowohl der Regular-Season als auch den Playoffs. Die Fahrer, Teams und Paint-Schemes wurden direkt aus der Saison 2022 übernommen, ebenso wie alle drei Next-Gen-Automodelle von Chevrolet, Ford und Toyota.

Das Update auf die Inhalte der Saison 2022 ist nicht nur für Besitzer von Ignition verfügbar, sondern wird auch für NASCAR Heat 5 und NASCAR Heat Mobile veröffentlicht. Für NASCAR Heat 5 wird die Erweiterung ab dem 21. Oktober für 12,34 US-Dollar erhältlich sein, für NASCAR Heat Mobile ab dem 27. Oktober als kostenloses Update.

Damit wird die NASCAR Cup-Saison 2022 in allen NASCAR-Spielen von Motorsport Games abgebildet. Die Spieler können die Autos, Fahrer und Teams der NASCAR Cup Series 2022 in Race-Now, im Karrieremodus und im Online-Multiplayer in NASCAR Heat 5 als kostenpflichtige Downloads, und als kostenloses Inhaltsupdate in NASCAR Heat Mobile nutzen.

