2022er-Erweiterung für NASCAR 21 Ignition von Motorsport Games

Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games"), ein führender Rennspielentwickler, Publisher und Anbieter von E-Sport-Ökosystemen für offizielle Motorsport-Rennserien auf der ganzen Welt, kündigt eine Erweiterung für NASCAR 21 Ignition ("Ignition") an, welche die NASCAR Cup Series 2022 umfasst. Updates werden in den Bereichen Race Now, Online-Multiplayer und Paint-Booth zu sehen sein.

Die 2022er-Erweiterung steht ab 6. Oktober 2022 für Sony PlayStation 4 und 5, Xbox One, Series S und X sowie PC über den Steam-Store zum Download bereit. Besitzer von Ignition - entweder der Standard- oder der Champions-Edition - können das Update-Paket kostenlos herunterladen, während diejenigen, die Ignition noch nicht besitzen, es zu einem reduzierten Preis (19,99 US-Dollar) erwerben können und die kostenlose Installation erhalten.

Außerdem ist die Victory-Edition für Ignition weiterhin erhältlich. Diese enthält den Season-Pass 1 (DLC-Inhalte für 2021), das Saison-Update 2022 und den Season-Pass 2 (DLC-Inhalte für 2022). Einen ersten Blick auf die neuen Features im Spiel bietet der Trailer.

Mehrere neue Funktionen

Die 2022er-Erweiterung für Ignition bietet eine Reihe neuer Funktionen. So werden die Spieler mit aktualisierten Benutzeroberflächenelementen begrüßt, welche die Navigation durch Menüs und Einstellungen nahtloser machen. Außerdem wurde ein verbessertes HUD mit neuen Reifenverschleiß- und Kraftstoffanzeigen entwickelt, um den Zustand des Autos während der Rennen in Echtzeit zu überwachen.

Darüber hinaus gibt es neu aufgenommene Intros von Alex Hayden, Kommentator von Motor Racing Network. Die Spieler können zudem auf die aktuellen Rennstrecken der NASCAR Cup Series 2022 zugreifen, sowohl aus der Regular-Season als auch den Playoffs.

Fahrer, Teams und Paint-Schemes wurden direkt aus der Saison 2022 übernommen und bieten den Spielern die aktuellste Version der NASCAR Cup Series. Mit der Erweiterung werden auch alle drei Next-Gen-Automodelle von Chevrolet, Ford und Toyota hinzugefügt und sind auf jeder NASCAR-Strecke spielbar.

Warum es (noch) keine komplett neue Ignition-Version gibt

"Die NASCAR-Saison 2022 war mit der Einführung der Next-Gen-Autos und dem Einstand der Rookies, die die Startaufstellung im Sturm erobert haben, wirklich historisch. Daher war es für uns unerlässlich, diese Aspekte für unsere Fans in einem Spiel nachzubilden", sagt Jay Pennell, Brand Manager NASCAR bei Motorsport Games.

"Wir verstehen, dass die Spieler enttäuscht sein könnten, weil es in diesem Jahr keinen komplett neuen Standalone-Titel gibt. Wir wollen aber sicherstellen, dass wir unsere Fehler aus der vorherigen Version nicht wiederholen", so Pennell.

"Daher dient diese Erweiterung als Brücke zu unserem nächsten offiziellen NASCAR-Titel, an dem Motorsport Games bereits hart arbeitet, um viele der Ergänzungen und Gameplay-Updates einzubauen, die unsere Fans im vergangenen Jahr gefordert haben", betont der Brand Manager NASCAR bei Motorsport Games.

"Die 2022er-Erweiterung spiegelt die aktuelle NASCAR-Landschaft angemessen wider. Wir freuen uns darauf, unsere Arbeit fortzusetzen, um unseren Spielern auch in Zukunft das bestmögliche Erlebnis zu bieten", so Pennell.

2022er-Erweiterung auch für NASCAR Heat 5 und NASCAR Heat Mobile

Um sicherzustellen, dass die historische NASCAR-Saison 2022 so vielen Spielern wie möglich zugänglich ist, veröffentlicht Motorsport Games die 2022er-Erweiterung auch für NASCAR Heat 5 und NASCAR Heat Mobile. Mit diesen Updates wird die NASCAR Cup-Saison 2022 in allen NASCAR-Spielen von Motorsport Games enthalten sein.

Die Spieler sind dann in der Lage, die Autos, Fahrer und Teams der NASCAR Cup Series 2022 in Race Now und Online-Multiplayer von NASCAR Heat 5 als kostenpflichtige Download-Inhalte zu nutzen. Auch in NASCAR Heat Mobile werden die Autos, Fahrer und Teams der Saison 2022 als auswählbare und käuflich erwerbbare Inhalte aktualisiert.

Weitere Informationen über die 2022er-Erweiterung für NASCAR 21 Ignition finden Sie auf dem offiziellen Internet-Auftritt von NASCAR Ignition. Um über News zu Motorsport Games auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie Motorsport Games direkt und auf den Social-Media-Kanälen Twitter, Instagram und Facebook.

