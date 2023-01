24h Le Mans der Le Mans Virtual Series warten mit Champions aus aller Welt auf

Audio-Player laden

Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games") gibt bekannt, dass für die dritte Ausgabe der virtuellen 24 Stunden von Le Mans, dem Saisonfinale der Le Mans Virtual Series 2022/23, einmal mehr eine hochkarätige Teilnehmerliste vorliegt. Das 24-stündige E-Sport-Rennen findet am 14./15. Januar 2023 statt, wobei die 180 Fahrer an Simulatoren auf der ganzen Welt sitzen.

Die preisgekrönte virtuelle Veranstaltung ist nach wie vor ein großer Anziehungspunkt für Fahrer aus sowohl der realen als auch der simulierten Rennwelt. Zu den Namen auf der Teilnehmerliste für die virtuellen 24h Le Mans 2023 gehören unter anderem der zweimalige und aktuelle Formel-1-Weltmeister Max Verstappen, der ehemalige Formel-1-Pilot und aktuelle IndyCar-Star Romain Grosjean, der aktuelle Formel-2-Champion Felipe Drugovich und der aktuelle Formel-3-Champion Victor Martins.

Des Weiteren gehöt auch der dreimalige Tourenwagen-Weltmeister Andy Priaulx, der mit seinem Sohn Sebastian Priaulx - selbst Meister im Porsche-Carrera-Cup Nordamerika - im Gastauto des virtuellen Le-Mans-Cup antritt. Sie treffen unter anderem auf IndyCar-Pilot Felix Rosenqvist, auf Luke Browning, seines Zeichens Gewinner des Aston Marin Autosport BRDC Young Driver of the Year Award 2022, sowie auf viele andere bekannte Namen.

Komplette Teilnehmerliste der virtuellen 24h Le Mans 2023

Neben den Stars des realen Rennsports (auf der Teilnehmerliste als PRO aufgeführt) treten auch international bekannte E-Sport-Stars und ehemalige Gewinner der virtuellen 24 Stunden von Le Mans an. Dazu gehören etwa Jeffrey Rietveld, Joshua Rogers und Nikodem Wisniewski. Ebenfalls am Start ist James Baldwin, der kürzlich mit dem prestigeträchtigen Autosport-Award für den E-Sport-Fahrer des Jahres ausgezeichnet wurde.

Die Liste der talentierten und ehrgeizigen Sim-Racer, die sich mit den Rennprofis zusammenschließen, um zweimal rund um die Uhr Renn-Action, Rivalität und Unterhaltung zu bieten, ist beeindruckend. Zusammengerechnet haben die Sim-Racer mehrere E-Sport-Meistertitel eingefahren.

Insgesamt werden es 180 Fahrer aus mehr als 40 Nationen sein, die am 14./15. Januar 2023 auf der virtuellen Variante des legendären Circuit de la Sarthe in Le Mans an den Start gehen. Zu den offiziell vertretenen Herstellern gehören Alpine, AMG-Mercedes, BMW, Ferrari, Peugeot und Porsche. Aber auch bekannte Fahrer wie David Brabham, Romain Grosjean oder Olivier Panis sind mit Teams vertreten.

In den kommenden Tagen werden weitere Einzelheiten zu den einzelnen Fahrzeugdesigns bekanntgegeben. Außerdem erfahren Sie, wie Sie die virtuellen 24 Stunden von Le Mans im Fernsehen, online und via Social Media in aller Welt verfolgen können. Alle Informationen zum Event gibt es auch auf der offiziellen Website der virtuellen Le-Mans-Serie.

Mit Bildmaterial von Motorsport Games.