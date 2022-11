6h Spa der Le Mans Virtual Series: Livestream, Teilnehmer, Zeitplan

Audio-Player laden

Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games"), ein führender Rennspielentwickler, Publisher und Anbieter von E-Sport-Ökosystemen für offizielle Motorsport-Rennserien auf der ganzen Welt, hat die Teilnehmerliste für das dritte Saisonrennen der Le Mans Virtual Series (LMVS) 2022/23, die virtuellen 6 Stunden von Spa, veröffentlicht.

Die LMVS ist ein Joint Venture zwischen dem Automobile Club de l'Ouest (ACO) und Motorsport Games. Der zweimalige und amtierende Formel-1-Weltmeister Max Verstappen geht bei den virtuellen 6h Spa zum ersten Mal in der laufenden LMVS-Saison für das Team Redline LMP im Auto mit der Startnummer 1 (Verstappen/Rietveld/Benecke) an den Start.

Gesellschaft erhält Verstappen unter anderem von IndyCar-Star und R8G-Esports-Teambesitzer Romain Grosjean, der für R8G Esports LMP im immer stärker werdenden Starterfeld das Auto mit der Startnummer 18 (Grosjean/Hemmingsen/Ozyildorim) fährt.

Für die Besetzung des in der LMP-Klasse der LMVS 2022/23 führende Autos von Floyd Vanwall-Burst (Viscaal/Simoncic/Pedersen) geht es darum, den knappen Vorsprung von zwei Punkten auf das Team Redline auszubauen.

Derweil will in der hart umkämpften GTE-Klasse das Team Oracle Red Bull Racing (Kasdorp/Siebel/Jordan) sein desaströses Abschneiden von den virtuellen 4h Monza vergessen machen und an die Form des Saisonauftakts anknüpfen. Die Teams BMW Team Redline und SF Velas Esports liegen dicht dahinter. Alle herstellerunterstützten Teams haben den Klassensieg im Visier.

Die virtuellen 6h Spa finden auf der Plattform rFactor 2 auf der virtuellen Variante des schnellen und technisch anspruchsvollen Circuit de Spa-Francorchamps statt. Die Berichterstattung in vollem Umfang beginnt am Samstag, 5. November, um 13:30 Uhr MEZ live auf Twitch. Freuen Sie sich auf ein Feuerwerk, heiße Action auf der Strecke und vielleicht auch auf Regen, wie er in Spa zu jeder Jahreszeit vorkommt!

Insgesamt 40 Autos treten in den zwei Klassen der LVMS gegeneinander an: 24 in der LMP-Klasse, wobei alle Teilnehmer einen Oreca 07 LMP2 fahren, und 16 in der GTE-Klasse, in der die Teams zwischen Aston Martin, BMW, Ferrari und Porsche wählen können. Herstellerunterstützung gibt es zudem für Teams, die Alpine und Mercedes-AMG vertreten.

Übertragungszeiten 6h Spa virtuell (alle Zeiten in MEZ)

Freitag, 4. November:

19:00 Uhr: Beginn der Live-Sendung zum Qualifying

19:10-19:30 Uhr: Qualifying GTE

19:40-20:00 Uhr: Qualifying LMP

Samstag, 5. November:

13:30 Uhr: Beginn der Live-Sendung zum Rennen

14:00-20:00 Uhr: 6h Spa virtuell

Die virtuelle Le-Mans-Serie 2022/23 wird live auf Twitch übertragen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Games.