8h Nürburgring der virtuellen Le-Mans-Serie: Redline gewinnt Abbruchrennen

Das 8-Stunden-Rennen der virtuellen Le-Mans-Serie (LMVS) auf der Nürburgring-Nordschleife ist am Sonntag aufgrund von technischen Problemen vorzeitig abgebrochen worden. Bis dahin hatte es vor allem in der LMP-Klasse einen turbulenten Rennverlauf gegeben.

Nach einem nassen Qualifying, in dem Jernej Simoncic das in der Meisterschaft führende LMP-Auto mit der Startnummer 4 von Floyd ByKolles-Burst auf die Pole gestellt hatte, übernahm Teamkollege Jesper Pedersen das Steuer für den Rennstart. In der GTE-Klasse führte das Auto mit der Startnummer 92 vom Porsche Esports Team das Feld an, nachdem Joshua Rogers eine Qualifikationsrunde mit nur 41,68 Sekunden Rückstand auf die schnellste LMP-Zeit gefahren hatte und auch den ersten Stint fuhr.

Glücklicherweise waren die Bedingungen für das Rennen trocken, als das 38-köpfige Starterfeld in die erste Kurve des Grand-Prix-Kurses einbog, bevor es auf die Nordschleife ging. Für die "Grüne Hölle" waren die Hauptsorgen im Vorfeld die Überholmanöver und Überrundungen gewesen.

Marcell Csincsik im Auto mit der Startnummer 22 von GPX Rebellion Williams ergriff am Start die Initiative und schnappte sich in einem relativ ruhigen ersten Segment die Führung, während in der GTE der führende #92 Porsche die erste Position behielt und das Schwesterauto mit der Startnummer 91 den zweiten Platz einnahm.

Im Mittelfeld landeten vier GTE-Fahrer in der ersten Kurve im Kiesbett, konnten aber alle weiterfahren. Das Auto mit der Startnummer 89 vom BMW Team BS+Competition, das von Porsche-Supercup-Sieger Laurin Heinrich gefahren wurde, fiel an das Ende des Feldes zurück. Im weiteren Verlauf der ersten Runde schlug Gustas Grinbergas im Ferrari mit der Startnummer 66 von Simmsa Esports im Streckenabschnitt Aremberg in die Leitplanke ein.

Am Ende der ersten Runde übernahm Pedersen in Kurve 1 die Führung von Csincsik. Nach vier Runden kamen mehrere LMP-Fahrzeuge an die Box, darunter der Führende Pedersen, während die Verfolger ihre Stints verlängerten.

Kurz vor der 30-Minuten-Marke kam es zu einem Drama, als sich Csincsik im Streckenabschnitt Wippermann drehte. Dadurch kamen Jeffrey Rietveld auf den zweiten und Erhan Jajovski auf den dritten Rang nach vorn, allerdings nicht ohne einen heftigen Rutscher. Nachdem alle die Boxengasse aufgesucht hatten, blieb Pedersen in Führung.

Die Führung war jedoch nur von kurzer Dauer, denn das Team Redline marschierte unaufhaltsam nach vorne. Vom fünften Startplatz aus fuhr Bono Huis, der Champion der Formula-Pro-Series, das Auto mit der Startnummer 123 nach einem Duell, das sich über sieben Kurven erstreckte, an die Spitze.

In der GTE-Meute ging es vor allem auf der windschattenspendenden Döttinger Höhe hoch her. Martin Hemmingsen im BMW mit der Startnummer 888 von Tesla R8G Esports geriet nach einer Berührung mit dem #55 BMW vom BMW Team GB (Jack Keithley) an die Leitplanken, konnte das Rennen aber fortsetzen.

Die ersten GTE-Boxenstopps erfolgten am Ende der sechsten Runde, mit Ausnahme der Fahrzeuge mit den Startnummern 71, 51 und 888, die noch eine weitere Runde auf der Strecke blieben. Zu Beginn des zweiten Stints kam der #91 Porsche von Mitchell DeJong zum zweiten Mal in die Boxengasse.

Nach einer Stunde begannen die Überrunden, da die LMP-Spitzengruppe die GTE-Klasse eingeholt hatte. Das erste Opfer des Gedränges und des offensichtlichen Geschwindigkeitsunterschieds war Tom Lartilleux im Alpine mit der Startnummer 14 von Race Clutch, der mit Pero Stoyanov Peev im Porsche mit der Startnummer 57 vom Team Project 1 x BPM zusammenstieß und in die Leitplanken am Galgenkopf krachte.

In der Folge sah das Feld eine unglückliche Reihe roter Flaggen. Wie es die Motorsportregeln vorschreiben, suchten alle Fahrzeuge die Boxen auf, Schäden wurden repariert und die Tanks aufgefüllt - einige Teams wechselten auch die Fahrer. Nach Safety-Car und Formationsrunden wurde das Rennen nach knapp fünf Stunden mit einem fliegenden Start wieder aufgenommen.

Das Team Redline mit der Startnummer 123 lag am Ende des Feldes, nachdem es vor der roten Flagge von der Spitze aus an die Box gekommen war. Das bedeutete, dass das Auto mit der Startnummer 4 von Floyd ByKolles-Burst wieder an der Spitze lag, allerdings mit Simoncic am Steuer. Rietveld mit der #70 schien ein Verbindungsproblem zu haben und fiel vor dem Neustart vom zweiten Platz zurück.

Die Unterbrechungen ermöglichten es auch dem Auto mit der Startnummer 44 von ARC Bratislava, das den Start des Rennens aufgrund von Problemen mit der Internetverbindung verpasst hatte, sich am Ende des Feldes einzureihen - mit neun Runden Rückstand.

Beim Neustart legte das Fahrzeug mit der Startnummer 10 vom Mahle Racing Team einen Dreher hin. Unbemerkt versuchte Muhammed Patel zu wenden, fuhr dabei aber direkt in den führenden GTE-Porsche von Proton Competition.

Dann ereignete sich ein Desaster für den in der GTE-Meisterschaft führenden #91 Porsche. Mack Bakkum krachte in der sogenannten Mutkurve in die Leitplanken und musste die Box aufsuchen. In der Zwischenzeit legte Keithley im Auto mit der Startnummer 55 eine Aufholjagd hin und schaffte es mit kalkulierten Überholmanövern auf den dritten Platz.

Als das Rennen in die letzten vier Stunden ging, wurde wegen technischer Probleme erneut die rote Flagge geschwenkt. Und nach einer kurzen Beratung beendete Rennleiter Eduardo Freitas das Rennen vorzeitig.

Das bedeutete, dass das Auto mit der Startnummer 123 vom Team Redline Racing mit Huis, Felix Rosenqvist und Collin Spork - das sich an die Spitze gekämpft hatte, dann durch die erste rote Flagge zurückgefallen war und dann eine abweichende Boxenstoppstrategie wählte, vor dem Auto mit der Startnummer 4 von Floyd ByKolles-Burst mit Simoncic, Pedersen und Tom Dillmann zum Sieger erklärt wurde.

Das Auto mit der Startnummer 966 vom Team Fordzilla mit Rafel Lobato, Nuno Pinto und Pablo Lopez Padin belegte den dritten Platz - das bisher beste Ergebnis des Teams.

In der GTE-Klasse ging der Sieg im Abbruchrennen an Tesla R8G mit der Startnummer 888.

Ergebnis 8h Nürburgring der LMVS (LMP): *

1. #123 Team Redline - Felix Rosenqvist, Bono Huis, Collin Spork

2. #4 Floyd ByKolles-Burst - Tom Dillmann, Jesper Pedersen, Jernej Simoncic

3. #996 Team Fordzilla - Rafel Lobato, Nuno Pinto and Pablo Lopez Padin

4. #14 Race Clutch Alpine - Paul-Adrien Pallot, Tom Lartilleux, Rory MacDuff

5. #8 R8G Esports - Gordon Mutch, Erhan Jajovski, Hany Alsabti

Ergebnis 8h Nürburgring der LMVS (GTE): *

1. #888 Tesla R8G Esports - Alex Smolyar, Timotei Andonowski, Martin Hemmingsen

2. #111 Red Bull Racing Esports - Cem Bölükbasi, Yuri Kasdorp, Nestor Garcia

3. #88 Proton Competition - Dylan Pereira, Charlie Collins, Dayne Warren

4. #71 BMW Team Redline - Rudy van Buren, Enzo Bonito, Kevin Siggy

5. #89 BMW Team BS+Competition - Laurin Heinrich, Alen Terzic, Joonas Raivio

* Ergebnisse noch solange vorläufig bis anderweitig bestätigt

Mit Bildmaterial von Motorsport Games.