ADAC GT Masters eSports: Titelentscheidung nach Protesten offen Die Entscheidung des Titels in der ADAC GT Masters eSports Championship powered by EnBW Mobility+ 2022 wird am Grünen Tisch fallen

Audio-Player laden Finale Furioso: Am Dienstagabend starteten die 32 schnellsten Sim-Racer Europas in das Finale der ADAC GT Masters eSports Championship powered by EnBW Mobility+ 2022. Nach zwei aufregenden Läufen im virtuellen Monza geht das enge Titelrennen zwischen Christopher Högfeldt (Virtualdrivers by TX3) und Bence Banki (Dörr Esports) nun allerdings in die Verlängerung. Aufgrund verschiedener Proteste gegen verschiedene Teilnehmer im Anschluss an das Finalrennen ist die Titelentscheidung ein schwebendes Verfahren. Verschiedene Vorfälle während des Finalrennens werden von den Stewards untersucht. Die Entscheidung wird umgehend nach Abschluss der Untersuchung kommuniziert. Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport. geteilte inhalte Bet here Bet now Bet here Bet now Vorheriger Artikel Wer holt sich den Titel in der ADAC GT Masters eSports Championship 2022? geteilte inhalte