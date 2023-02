F1 Arcade: rFactor 2 von Motorsport Games als Teil des Geheimrezepts

Audio-Player laden

Adam Breeden - als Gründer von Vorsitzender von Kindred Concepts ein Pionier der wettbewerbsorientierten Freizeitgestaltung in Großbritannien und die unternehmerische Kraft hinter einigen der erfolgreichsten Konzepten der Branche - hat sein bisher ehrgeizigstes und aufregendstes Projekt offiziell vorgestellt: F1 Arcade, die weltweit erste offiziell von der Formel 1 lizenzierte Erlebnisstation, wurde am 12. Dezember 2022 in London eröffnet.

Die immersive, hochmoderne Einrichtung verfügt über 60 bewegliche Formel-1-Rennsimulatoren, die mit der Simulationssoftware rFactor 2 von Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) laufen. In Kombination mit exklusiven Formel-1-Inhalten wird es den Gästen ermöglicht, den Nervenkitzel des Rennsports zu erleben. Ergänzt wird das Erlebnis durch ein erstklassiges Speisen- und Getränkeangebot, das von einem Chefkoch und erfahrenen Mixologen kreiert wird.

"Im Zeichen der Mission, den Nervenkitzel des Motorsports für jedermann zugänglich zu machen, freuen wir uns sehr darüber, dass die Auswahl für F1 Arcade auf rFactor 2 gefallen ist, um Kunden damit das virtuelle Rennerlebnis und den realen Wettbewerb bieten zu können", sagt Dmitry Kozko, CEO von Motorsport Games.

Dom Duhan, Executive Producer bei Studio 397, fügt hinzu: "Für unser erfahrenes Team von Simulationsentwicklern bei Studio 397 war es ein Vergnügen, an der Entwicklung der Rennspielelemente mitzuwirken. Wir gehen davon aus, dass die Kunden vom Erlebnis begeistert sein werden."

"Seit der Eröffnung von F1 Arcade im Dezember ist die Resonanz absolut phänomenal", bemerkt Adam Breeden und erklärt: "Unser Ziel war es, ein wirklich innovatives Erlebnis zu schaffen, welches Rennsimulationen für alle zugänglich macht, und zwar in einer unterhaltsamen und erstklassigen Umgebung, in der man sich mit anderen messen kann."

"Um dies zu erreichen, brauchten wir einen Partner, der das Spielerlebnis voll und ganz auf uns zuschneiden konnte. Deshalb haben wir rFactor 2 und Motorsport Games ausgewählt, um mit uns an diesem Projekt zu arbeiten. Die Reaktion der Kunden in unserem ersten Monat war fantastisch und wir freuen uns darauf, viele weitere an unserem ersten Standort in London sowie an zukünftigen Standorten zu begrüßen", so Breeden.

Zukünftige Pläne für F1 Arcade auf Basis von rFactor 2 beinhalten einen Standort in Birmingham (Großbritannien) im Jahr 2023 und darüber hinaus weitere Standorte, die noch bekanntgegeben werden. Um zu F1 Arcade auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie @F1Arcade auf Social Media.

Mit Bildmaterial von Motorsport Games.