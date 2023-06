"Le Mans Ultimate": Offizielles Spiel zu den 24h Le Mans angekündigt

Im Namen der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) als der ultimativen Herausforderung im Langstreckensport mit Fahrzeugen, die in puncto Technologie, Haltbarkeit und Leistung ganz oben angesiedelt sind, und deren Saisonhöhepunkt am ultimativen Austragungsort im Motorsport stattfinden, kann es nur einen Namen für das offizielle Spiel zu den 24 Stunden von Le Mans und der FIA WEC geben: Le Mans Ultimate

Das Spiel, das im Dezember des Jahres 2023 - dem Jahr des 100-jährigen Jubiläums des Automobile Club de l'Ouest (ACO) als Eigentümer und Gründer der 24 Stunden von Le Mans - erscheinen soll, wurde von Studio 397 von Motorsport Games Inc. entwickelt. Das Spiel wird all die Emotionen, die Geschwindigkeit und den Ruhm des berühmtesten und prestigeträchtigsten Langstreckenrennens der Welt in sich verkörpern.

Studio 397 als Entwickler der Plattform rFactor 2 verweist auf einen bemerkenswerten Stammbaum für Spiele und Sportwagenrennen. Der Name Studio 397 spiegelt die eindrucksvolle Leistung von Audi Sport im Jahr 2010 wider. Damals umrundete der siegreiche Audi R15 TDI Plus den Circuit de la Sarthe in Le Mans im Verlauf des 24-Stunden-Rennens 397 Mal - bis heute Distanzrekord.

Das PC-basierte Spiel Le Mans Ultimate wird die offiziellen Fahrzeuge und Strecken der WEC-Saison 2023 enthalten, wobei die 24h Le Mans natürlich das Hauptevent darstellen. Zum ersten Mal werden die Hypercars von Ferrari, Peugeot, Porsche und Toyota enthalten sein, die als Modelle - zusammen mit den Modellen aller weiteren Fahrzeuge der WEC-Saison 2023 - auf den virtuellen Versionen legendärer Strecken wie Spa-Francorchamps, Monza, Fuji und dem Circuit de la Sarthe in Le Mans fahren.

Neben originalgetreuen Nachbildungen von Autos und Rennstrecken werden auch die erstklassige Fahrphysik und Performance der Physik-Engine von rFactor 2 sowie weitere innovative Features für Langstreckenrennen in das neue Spiel integriert. Das Online-Gameplay steht im Zeichen von RaceControl, einer neuen Entwicklung von Motorsport Games, die ein interaktives Multiplayer-Erlebnis ermöglicht.

Zu den Features in Le Mans Ultimate gehören Rennen Multiplayer- wie auch im Singleplayer-Modus sowie die Möglichkeit, eine private Session zu fahren. Das vielleicht innovativste Feature des Spiels wird ein kooperativer, asynchroner Rennmodus sein, bei dem ein Team von Spielern seine Stints zu einer bevorzugten Zeit an einem bevorzugten Datum absolvieren kann. Dabei hat jedes Teammitglied die Möglichkeit, seine Fahrzeit an andere Verpflichtungen oder Zeitzoneneinschränkungen anzupassen.

Fans haben Chance, an finaler Entwicklung mitzuwirken

Auf Einladung des ACO werden vom 7. bis 11. Juni Vertreter von Le Mans Ultimate am Circuit de la Sarthe vor Ort sein und den Fans einen ersten Vorgeschmack auf das Spiel (First Look Preview präsentiert von Thrustmaster) zu bieten. In der Gaming-Zone im Familienbereich der Rennstrecke in Le Mans werden zehn Simulatoren aufgestellt, an denen Fans entweder den Porsche 963 oder den Ferrari 488 GTE fahren können und ihren realen Helden nacheifern können.

Ein von Thrustmaster unterstütztes Gewinnspiel ermöglicht es jedem, der sich für das Spiel anmeldet, an einer Verlosung teilzunehmen, bei der als Preis ein limitiertes Lenkrad Thrustmaster T818 mitsamt Plattform winkt. Fans haben außerdem die Möglichkeit, in einer Umfrage im Anschluss an das Spiel ihr Feedback und ihre Meinung abzugeben.

"In diesem Jahr feiern die 24 Stunden von Le Mans ihr 100-jähriges Bestehen. Das Prestige des Rennens ist unvergleichlich. In diesem neuen goldenen Zeitalter des Langstreckensports ist es nur logisch, dass Fans das Rennen hautnah miterleben wollen - oder zumindest fast. Die heutigen Videospiele geben ihnen genau diese Möglichkeit", sagt ACO-Präsident Pierre Fillon.

"Nach dem unbestrittenen Erfolg der Le Mans Virtual Series und der virtuellen 24 Stunden von Le Mans ist Le Mans Ultimate das ultimative Spiel, wenn es darum geht, das Gefühl zu simulieren, das Rennfahrer am Steuer empfinden. Ein großes Dankeschön an Motorsport Games und Studio 397 für ein Spiel, das alle Voraussetzungen für einen großen Erfolg mitbringt!", so Fillon.

WEC-CEO Frederic Lequien sagt: "Die 24 Stunden von Le Mans, viertes Saisonrennen der FIA WEC, feiern in diesem Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum. Das Rennen bietet die perfekte Plattform, um Le Mans Ultimate den begeisterten Fans auf der ganzen Welt vorzustellen. Das Team von Motorsport Games und Studio 397 hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein Produkt zu entwickeln, das Spielern auf der ganzen Welt die Freude an Langstreckenrennen vermittelt. Wir können es kaum erwarten, das Endprodukt noch in diesem Jahr zu sehen!"

"Es ist großartig, die Hüllen fallen zu lassen und Le Mans Ultimate der Welt vorzustellen" sagt Stephen Hood, CEO von Motorsport Games, und weiter: "In diesem aktuellen Jubiläumsjahr haben wir eng mit dem ACO zusammengearbeitet, um den Nervenkitzel der 24 Stunden von Le Mans und der FIA WEC für Menschen auf der ganzen Welt erlebbar zu machen."

"Wir wollen ihnen das Gefühl geben, bei Le Mans Ultimate von Beginn an Teil zu sein. Wir wollen sie über unsere Social-Media-Kanäle mit Updates und Berichten hinter den Kulissen auf eine Spielreise mitnehmen, um die Entwicklung und den Enthusiasmus zu zeigen, den wir alle bei Studio 397 und Motorsport Games haben, um das beste Erlebnis für Spieler und Motorsportfans zu schaffen", so Hood.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der offiziellen Website von Le Mans Ultimate und, indem Sie @LeMansUltimate auf Social-Media folgen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Games.