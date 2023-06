Le Mans Ultimate: Vorabversion bei Hundertjahrfeier der 24h Le Mans

Le Mans Ultimate - das offizielle Spiel der 24 Stunden von Le Mans und der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) - wurde im Vorfeld des mit Spannung erwarteten 100-jährigen Jubiläums der 24 Stunden von Le Mans angekündigt. Und am vergangenen Wochenende (10./11. Juni) konnten Fans in Le Mans einen ersten Blick auf das Spiel werfen.

Eine von Thrustmaster präsentierte Vorabversion des Spiels, das von Studio 397 und Motorsport Games Inc. entwickelt wurde, stand im Family Fan Village für Rennbesucher aller Altersgruppen bereit. Die kostenlose Aktivierung ermöglichte es mehr als 3.200 Fans, sich hinter das Steuer der virtuellen Versionen eines Porsche 963 Hypercar oder Ferrari 488 GTE zu setzen.

Die Session auf dem virtuellen Circuit de la Sarthe in Le Mans gab den Fahrern die Möglichkeit, die reale Action auf der legendären Rennstrecke nachzuempfinden. Dabei wurden die neuesten Produkte von Thrustmaster verwendet, darunter das Einsteiger-Lenkrad T248 oder das maßgeschneiderte Direct-Drive-Lenkrad T818 speziell für Rennsimulationen.

Zu denjenigen, die die frühe Version des PC-basierten Spiels ausprobierten, gehörten Porsche-Werksfahrer Matt Campbell und Joshua Rogers vom Porsche Coanda Esports Racing Team. Beide prüften den virtuellen Porsche 963 auf Herz und Nieren. Auch Ferrari war vertreten, da Timotej Andonovski und Alex Siebel, die Fahrer von Scuderia Ferrari Esports, vor Ort waren. Sie gaben ihr Feedback zum virtuellen Ferrari 488 GTE.

Zusätzlich zur Präsenz in der Fanzone wurde auf der traditionellen, vom Automobile Club de l'Ouest (ACO) organisierten Pressekonferenz das erste Teaser-Video für das Spiel vorgestellt. Außerdem wurde der WEC-Kalender 2024 bekanntgegeben und es wurden konkrete Pläne für Le-Mans-Prototypen mit Wasserstoffverbrennungsmotor verlautbart. Als erster der in der WEC engagierten Hersteller gab Toyota seine Pläne für die neue Wasserstoffklasse ab 2026 bekannt.

In Verbindung mit der Aktivierung für einen Zeitraum von einer Woche wurde Le Mans Ultimate im Steam Store freigeschaltet. Damit können PC-Spieler den Titel zu ihrer Wunschliste hinzufügen, um vor der erwarteten Veröffentlichung im Dezember 2023 über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben.

"Nach monatelanger Planung war es fantastisch, die Reaktion auf Le Mans Ultimate zu sehen, nicht nur von der Spiele-, sondern auch von der Motorsport-Community", sagt Stephen Hood, CEO von Motorsport Games und spricht von einer "willkommenen Überraschung für viele im Vorfeld des 100-jährigen Jubiläums der 24 Stunden von Le Mans"

Le Mans Ultimate in der Family Fan Zone am Circuit de la Sarthe in Le Mans Foto: Motorsport Games

"Wir konnten der Öffentlichkeit eine Vorabversion des Spiels zeigen und uns ihre Geschichten über das legendäre Ereignis anhören, um Feedback für das Spiel zu sammeln. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir dies so oft wie möglich im Vorfeld der Veröffentlichung tun", erklärt Hood.

"Wir wollen dieses Spiel so realistisch und unterhaltsam wie möglich gestalten und wir werden das Feedback der Öffentlichkeit aufnehmen und eng mit den Herstellern, der FIA WEC und dem ACO zusammenarbeiten, um das ultimative Erlebnis in das Spiel einzubringen", so der CEO von Motorsport Games.

Weitere Informationen, Neuigkeiten und Updates zu Le Mans Ultimate finden Sie auf der offiziellen Website von Le Mans Ultimate oder unter @LeMansUltimate auf Social-Media.

Mit Bildmaterial von Motorsport Games.