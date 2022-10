NASCAR Rivals für Nintendo Switch ab sofort erhältlich

Audio-Player laden

Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games"), ein führender Rennspielentwickler, Publisher und E-Sport-Ökosystem-Anbieter von offiziellen Motorsport-Rennserien auf der ganzen Welt, kündigt die sofortige Veröffentlichung von NASCAR Rivals exklusiv für die Konsole Nintendo Switch an.

Das offiziell lizenzierte Videospiel zur NASCAR Cup Series 2022 verbindet für Fans weltweit den Nervenkitzel der NASCAR Cup Series mit der Intensität von Motorsport-Rivalitäten. NASCAR Rivals ist ab Freitag, 14. Oktober, bei führenden Einzelhändlern und im Nintendo eShop für 49,99 US-Dollar erhältlich.

Dank der Mobilität der Nintendo Switch liefert NASCAR Rivals die Spannung der Regular-Season und der Playoffs der NASCAR Cup Series auch den Fans, die unterwegs sind. Die abwechslungsreichen Rennmodi des Spiels bieten die Möglichkeit, auf unterschiedliche Art und Weise Rennen zu fahren und gegeneinander anzutreten, wobei die Rivalität zwischen den Teams der NASCAR Cup Series für die Fahrer und Spieler sowohl lokal als auch im Multiplayer-Modus betont wird.

Alle Rennstrecken, Autos, Fahrer und Teams der Regular-Season und der Playoffs der NASCAR Cup Series 2022 sind in NASCAR Rivals enthalten. Zu den verfügbaren Spielmodi gehören Race Now, Karrieremodus und ein aufregender Challenges-Modus. Letztgenannter enthält Sequenzen, die auf realen Ereignissen auf der Rennstrecke basieren, um die Belastbarkeit der Spieler zu testen und zu sehen, ob sie das Zeug dazu haben, die ausgewählten Szenarien zu meistern.

"Während wir stets neue Möglichkeiten entwickeln, die NASCAR Cup Series weiter mit Leben zu füllen, ist es unser Ziel mit NASCAR Rivals, eine wichtige Komponente des Motorsports hervorzuheben, nämlich den Wettbewerb", sagt Jay Pennell, Brand Manager NASCAR, bei Motorsport Games.

"Dieses neueste Angebot lässt die Fans nicht nur ihre eigenen Fähigkeiten herausfordern, sondern auch gegen ihre Freunde, andere Online-Spieler und Herausforderungen innerhalb des Sports selbst antreten. Wir freuen uns darauf, dass unsere Fans wirklich in das eintauchen können, was es bedeutet, ein NASCAR-Champion zu sein, und dass sie gleichzeitig ihren inneren Rivalen überall und jederzeit herausfordern können", so Pennell.

Die zahlreichen Multiplayer-Funktionen in NASCAR Rivals bieten den Spielern unterschiedliche Möglichkeiten, sich auf der Rennstrecke gegenseitig herauszufordern. Im Split-Screen-Modus können Freunde mit Hilfe der Joy-Cons der Nintendo Switch lokal gegeneinander antreten. Im Online-Multiplayer-Modus können die Spieler via Nintendo Switch Online gegen bis zu 15 andere Spieler auf der ganzen Welt antreten.

Darüber hinaus bieten die neu hinzugefügten kreativen Elemente in NASCAR Rivals den Spielern die Möglichkeit, in einer verbesserten Paint-Booth mit einer Vielzahl von Erscheinungsbildern, Sponsorlogos und anderen Elementen individuelle und einzigartige Paintschemes zu erstellen - und zwar zusätzlich zu ihren Avataren.

Motorsport Games hat NASCAR Rivals entwickelt, um Fans die Intensität und den Nervenkitzel von NASCAR mit der uneingeschränkten Mobilität der Konsole Nintendo Switch zu verbinden. NASCAR Rivals gibt Spielern und Fans gleichermaßen die Möglichkeit, das NASCAR-Erlebnis überall dort zu erfahren, wo sie ihre Fähigkeiten verbessern und sich mit der Konkurrenz messen möchten.

Weitere Informationen zu NASCAR Rivals gibt es auf der offiziellen Website. Um über News zu Motorsport Games auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie Motorsport Games direkt und auf den Social-Media-Kanälen Twitter, Instagram und Facebook.

