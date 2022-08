NASCAR Rivals von Motorsport Games ab 14. Oktober für Nintendo Switch

Audio-Player laden

Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games"), ein führender Rennspielentwickler, Publisher und Anbieter von E-Sport-Ökosystemen für offizielle Motorsport-Rennserien auf der ganzen Welt, kündigt NASCAR Rivals, sein offizielles Videospiel zur NASCAR Cup-Saison 2022 an.

Die neueste Ergänzung der offiziell lizenzierten NASCAR-Videospielserie bringt den Spaß und die Intensität der NASCAR Cup Series direkt in die Hände von Nutzern Konsole Nintendo Switch. Es enthält neue Funktionen, die das Fahrerlebnis der Spieler verbessern. NASCAR Rivals wird vor seiner Veröffentlichung am 14. Oktober 2022 ab dem 24. August 2022 bei führenden Einzelhändlern und im Nintendo eShop vorbestellbar sein.

"NASCAR Rivals ist Motorsport Games' neuestes Rennspiel, das die Fans dort abholt, wo sie sich aufhalten, und sowohl echten Fahrern als auch NASCAR-Fans die Möglichkeit gibt, das Spiel auch unterwegs zu spielen", sagt Dmitry Kozko, CEO von Motorsport Games. "Wir arbeiten weiterhin mit NASCAR zusammen, um deren Spiele-Franchise auszubauen. Wir freuen uns, dank der Mobilität der Switch den Spielern die Möglichkeit zu geben, sich auf der Strecke zu übertreffen, wo auch immer sie sich gerade befinden."

Die Spieler haben in NASCAR Rivals die Möglichkeit, in einer Vielzahl verschiedener Modi gegeneinander anzutreten und Rennen zu fahren, wobei für jeden etwas dabei ist. "Race Now" ermöglicht es den Spielern, einen beliebigen Fahrer und ein beliebiges Team auszuwählen, um auf jeder beliebigen Strecke der NASCAR Cup Series 2022 anzutreten.

Der Karrieremodus ("Career Mode") gibt den Spielern die Möglichkeit, ihre eigene Karriere aufzubauen, indem sie entweder einem bestehenden Team beitreten oder ein eigenes Team gründen und dabei ihren Fahrer individuell gestalten. "Challenges" stellen die Spieler vor Szenarien, die von realen Ereignissen auf der Rennstrecke inspiriert sind, um zu sehen, ob sie das Zeug dazu haben, die Herausforderung zu meistern.

In NASCAR Rivals geht es darum, Rivalen auf der Rennstrecke oder unterwegs zu finden, wobei mehrere Multiplayer-Funktionen den Nutzern viele Möglichkeiten bieten, andere auf der Strecke herauszufordern. Spieler können mit den Joy-Cons der Nintendo Switch im Splitscreen-Modus gegen Freunde antreten oder mit der Online-Multiplayer-Funktion gegen 15 andere Spieler auf der ganzen Welt fahren. Neu im Spiel ist die Funktion "Local Multiplayer", bei der Spieler gegen bis zu sieben andere Spieler in einem lokalen Netzwerk antreten können.

Mit der verbesserten "Paint Booth" bietet das neueste Nintendo-Switch-Spiel von Motorsport Games den Fahrern die Möglichkeit, individuelle und einzigartige Autodesigns zu erstellen. Diese bieten eine Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten. So können auch einzigartige Fahrer-Avatare mit einer Vielzahl von Erscheinungsbildern, Sponsorlogos und mehr erstellt werden.

NASCAR Rivals wurde von Motorsport Games entwickelt, um sicherzustellen, dass die Fans die Intensität und den Nervenkitzel von NASCAR in vollem Umfang erleben können - und zwar mit verbesserter Zugänglichkeit durch Nintendos tragbare Switch-Konsole. Wo immer sie sich aufhalten, sei es an der Rennstrecke, zu Hause und an einem anderen Ort, haben Fans nun die Möglichkeit, NASCAR-Rennen gegen ihre Rivalen zu spielen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Games.