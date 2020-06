ROC virtuell: Übersicht Teilnehmer, Zeitplan und Livestream

Fredrik Johnsson, Erfinder und Organisator des Race of Champions (ROC), hat das für den 28. Juni in Zusammenarbeit mit Motorsport Games auf dem Plan stehende virtuelle Race of Champions als das "Finale der intensiven Sim-Racing-Zeit" angekündigt. Anschließend wird dann auch in Europa wieder mit realen Rennen losgelegt. In den USA sind diverse Rennserien (NASCAR, IndyCar, MotoAmerica) schon seit Wochen wieder auf den Strecken unterwegs.

Für das ROC virtuell, für das sich Sim-Racing-Freaks übrigens über die Vorstufe eROC von zu Hause aus qualifizieren können, stehen mittlerweile auch einige professionelle Rennfahrer als Teilnehmer fest. Diese haben wir in untenstehender Tabelle aufgelistet.

Gefahren wird bei der ersten virtuellen Auflage des Race of Champions mit der Simulation Assetto Corsa, und zwar auf den Online-Strecken mehrerer bekannter ROC-Austragungsorte. Dazu gehören unter anderem Gran Canaria und das Londoner Wembley-Stadion. Übertragen wird das ROC virtuell am Sonntag, 28. Juni, ab 19:00 Uhr im Livestream, unter anderem bei Motorsport.tv.

Bisher bestätigte Teilnehmer für das ROC virtuell am 28. Juni:

Louis Deletraz Sieger der 24h Le Mans virtuell Romain Grosjean GP2-Champion 2011, Sieger des ROC 2012 Benito Guerra Sieger des ROC 2019 Timmy Hansen Rallycross-Weltmeister 2019 Raffaele Marciello Formel-3-Europameister 2013, Sieger der 24h Le Mans virtuell Andy Priaulx Tourenwagen-Weltmeister 2005, 2006, 2007 Rene Rast DTM-Champion 2017, 2019 Petter Solberg Rallye-Weltmeister 2003, Rallycross-Weltmeister 2014, 2015 Bruno Spengler DTM-Champion 2012 Stoffel Vandoorne GP2-Champion 2005

Weitere Bekanntgaben folgen während der kommenden Tage.

