Virtuelle Le-Mans-Serie 2022/23 erreicht weltweit größeres Publikum

Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM), ein führender Rennspielentwickler, Publisher und Anbieter von E-Sport-Ökosystemen für offizielle Motorsport-Rennserien auf der ganzen Welt, gibt gemäß des jüngsten Berichts von YouGov Sport bekannt, dass die fünf Rennen umfassende Saison 2022/23 der Le Mans Virtual Series (LMVS) in fast allen Bereichen ein Wachstum der Zuschauerzahlen - TV und digital - verzeichnet hat.

Die jüngste Saison der virtuellen Rennserie wurde im Zeitraum September 2022 bis Januar 2023 auf extrem detaillierten und realistischen Darstellungen weltbekannter Rennstrecken wie Bahrain International Circuit, Monza Nazionale Monza, Circuit de Spa-Francorchamps und Sebring International Raceway statt. Das Saisonfinale wurde auf der virtuellen Variante des legendären Circuit des 24 Heures in Le Mans ausgetragen.

An den virtuellen 24 Stunden von Le Mans nahmen am 14./15. Januar 45 LMP- und GTE-Fahrzeuge mit 180 Fahrern aus 41 Ländern teil. In der fünf Rennen umfassenden Saison kämpften die Teams um ein Preisgeld von 250.000 US-Dollar. Die Teilnehmer traten auf 164 Simulatoren weltweit an und vertraten Hersteller wie Alpine, BMW, Ferrari, Mercedes, Peugeot und Porsche.

Trotz einer Reihe schwerwiegender technischer Probleme während der virtuellen 24h Le Mans, welche vollständig untersucht und behoben wurden, sahen 37 Teilnehmer in einem dramatischen und leidenschaftlichen Rennen die Zielflagge. Bei den anderen vier Rennen der hart umkämpften Saison traten keine weiteren größeren technischen Probleme auf.

Ein kürzlich von YouGov Sport erstellter Bericht über die virtuellen 24h Le Mans zeigt eine beeindruckende kumulierte Zuschauerzahl von über 8,5 Millionen, verteilt auf TV, OTT und digitale Medien. Die weltweite Zuschauerschaft genoss bei jeder Veranstaltung eine souveräne Übertragung, wobei das Saisonfinale in einem 25-stündigen TV-Special in 68 Märkten auf vier Kontinenten zu sehen war. Zu den übertragenden Sendern zählten Eurosport, CNBC, Fox/Disney und Motor Trend.

Virtuelle 24h Le Mans der Le Mans Virtuel Series (LMVS) Foto: Motorsport Games

Nach unglaublichen Kämpfen zwischen den weltbesten Profirennfahrern und SimRacing-Piloten, die erstklassige E-Sport-Teams repräsentierten, wurden die Titel in der LMVS-Saison 2022/23 von Porsche Coanda (LMP) und BMW Team Redline (GTE) gewonnen.

Zahlen und Fakten zur 2022/23 der virtuellen Le-Mans-Serie

- 558 Stunden Content wurden von den #LeMansVirtual-Zuschauern konsumiert

- 36 Millionen Social-Media-Aufrufe (Quelle: FIA WEC, ACO, LMVS und Traxion): +19 % im Vergleich zum Vorjahr

- 10 Millionen Videoaufrufe (Quelle: FIA WEC, ACO und Traxion GG): +43 % im Vergleich zum Vorjahr

- 8,5 Millionen Gesamtzuschauer (lineares Fernsehen und digitales Streaming allein bei den virtuellen 24h Le Mans (Quelle: YouGov Sport)

- 40 Teams für die gesamte Saison gemeldet, verteilt auf zwei Klassen (29 LMP; 21 GTE), mit fünf zusätzlichen Teams bei den virtuellen 24h Le Mans

- bis zu 227 Fahrer aus 41 Nationen - so viele wie noch nie in dieser Saison

- die amtierenden Champions aus Formel 1, Formel 2 und Formel 3 traten bei den virtuellen 24h Le Mans an

- bis zu 164 Simulatoren in 38 Ländern weltweit: +41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr

- 365.033 Rennkilometer wurden bei den fünf Saisonrennen zurückgelegt, wobei nur bei den virtuellen 24h Le Mans technische Schwierigkeiten auftraten

- 36.951 Überholvorgänge, die für Spannung sorgten

- 2.226 Boxenstopps insgesamt, mit denen ihre Strategien umsetzten

- 356 Runden wurden bei den virtuellen 24h Le Mans vom Siegerteam (#2 Team Redline mit Drugovich/Rosenqvist/Bennett/Lulham) zurückgelegt

Virtuelle 24h Le Mans der Le Mans Virtuel Series (LMVS) Foto: Motorsport Games

"Es ist sehr ermutigend zu sehen, dass die Saison der Le Mans Virtual Series trotz einiger technischer Probleme bei den virtuellen 24 Stunden von Le Mans insgesamt ein Erfolg war", sagt ACO-Präsident Pierre Fillon. "Wir freuen uns, dass die Popularität von E-Sport-Langstreckenrennen von Jahr zu Jahr weiter zunimmt. Und wir alle freuen uns auf die Veröffentlichung des offiziellen Le-Mans-E-Sport-Games am Ende dieses Jahres, das im Zeichen von 100 Jahren 24 Stunden von Le Mans steht."

Gerard Neveu, Executive Producer der virtuellen 24h Le Mans, ergänzt: "Im Namen von uns allen bei der Le Mans Virtual Series möchten wir uns herzlich bei allen Teilnehmern und Teams bedanken, die dies möglich gemacht haben. Wir bedanken uns bei unseren Partnern für ihre anhaltende, loyale Unterstützung und bei den Millionen von Fans, die unsere Veranstaltungen verfolgt und die sozialen Medien mit ihren Kommentaren, ihrer Begeisterung und ihrem Eifer zum Leben erweckt haben."

"Wenn man sich die Zahlen ansieht, wird das Ausmaß der Popularität der Serie, insbesondere der virtuellen 24h Le Mans, deutlich", so Neveu. "Wir überschreiten ständig die Grenzen der Technologie, der sportlichen Leistung, der Organisation und der Erwartungen an uns selbst. Das läuft manchmal, wie wir gesehen haben, nicht nach Plan, aber wir lernen daraus und machen weiter, denn die Zukunft der Serie ist vielversprechend."

Mit Bildmaterial von Motorsport Games.