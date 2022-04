Wer holt sich den Titel in der ADAC GT Masters eSports Championship 2022?

Audio-Player laden

Showdown in der ADAC GT Masters eSports Championship powered by EnBW mobility+: Am Dienstagabend, 19. April, entscheidet sich im virtuellen Monza, wer den dreifachen Champion Moritz Löhner (Dörr Esports) beerbt.

Die größten Chancen auf den Gesamtsieg in der Fahrerwertung haben Tabellenführer Christopher Högfeldt (Virtualdrivers by TX3) und sein Verfolger Bence Banki (Dörr Esports). Högfeldt führt mit 301 Punkten die Tabelle an und hat 23 Zähler Vorsprung auf Banki. Jack Keithley (Williams Esports) hat mit 227 Punkten noch theoretische Chancen auf den Gesamtsieg.

Das Live-Event gibt es am Dienstagabend ab 19:15 Uhr im Livestream auf Motorsport.com zu sehen.

Högfeldt machte mit vier Siegen gleich zu Saisonbeginn seine Titelambitionen früh deutlich. Zwar verlor er beim vierten von sechs Events in Zandvoort die Tabellenführung an Banki, konnte diese zuletzt in Silverstone aber wieder zurückerobern. Doch der Schwede geht angespannt in das Finale, denn bei Testfahrten im virtuellen Monza konnte sein BMW nicht komplett überzeugen.

Für Dreifachchampion Löhner war schon früh in der Saison klar, dass er im Titelkampf kein Wörtchen mitreden kann. Der amtierende Meister hatte mit dem McLaren in dieser Saison aufs falsche Fahrzeug gesetzt.

Monza gilt als eine der letzten Hochgeschwindigkeitsstrecken, die langen Geraden sorgen für einen hohen Vollgasanteil. Wer hier einen guten Windschattenpartner findet, hat im Qualifying die Nase vorne.

Der Rennabend startet mit einem zehnminütigen Qualifying für die Startaufstellung des anschließenden 15-minütige Sprintrennen. Es folgt ein weiteres Zeittraining über zehn Minuten. Im 30-minütigen Hauptrennen müssen alle Teilnehmer einen Pflicht-Boxenstopp absolvieren.

Live aus dem Studio führen die Moderatoren Thomas Bienert und Tobias Schimon die Zuschauer durch die Sendung.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.