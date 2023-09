ELMS-Kalender 2024 mit Debüt für Mugello

Der ACO hat den Rennkalender für die European Le Mans Series (ELMS) bekannt gegeben. Wie gewohnt stehen sechs Rennen über jeweils vier Stunden auf dem Programm. Während das 2023 abgesagte Rennen in Imola eine zweite Chance erhält, wurde das Nachtrennen im Motorland Aragon gleich wieder aus dem Kalender gestrichen.

Das Rennwochenende im August fand über weite Strecken bei unerträglicher Hitze von über 40 Grad Celsius statt. Lediglich ein Tiefdruckeinbruch ließ die Temperaturen am Renntag um rund zehn Grad sinken, sodass bei Einbruch der Dunkelheit noch Werte von 27 Grad vorherrschten.

Das soll aber nicht heißen, dass die Saison nicht heiß wird, denn der Termin in Imola ist in den Juli gerutscht - 30 Grad plus sind quasi garantiert. Neu hinzugekommen ist Mugello Ende September. Dafür rückt der Circuit de Spa-Francorchamps in den August.

Der ELMS dürften 2024 goldene LMP2-Zeiten bevorstehen, wenn die Klasse in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) der boomenden Hypercar-Klasse weichen muss. Für die LMP2-Teams wird die ELMS dann die Top-Liga in Europa sein und die LMP2-Boliden erhalten wieder ihre ursprüngliche Motorleistung zurück. Zudem wird die GTE-Kategorie durch die neue GT3-basierte Klasse ersetzt, was für zusätzlichen Zulauf sorgen dürfte.

"Die Aufnahme von Mugello in den Kalender der ELMS 2024 ist sehr willkommen. Die italienische Strecke reiht sich in eine immer länger werdende Liste europäischer Top-Kurse ein, auf denen bereits ein ELMS-Rennen ausgetragen wurde", sagt Frederic Lequien, Chef des Le Mans Endurance Managements (LMEM).

Kaum Terminkollisionen mit relevanten Serien

"Jeder Austragungsort bietet eine einzigartige Herausforderung für unsere Teams und Fahrer und gleichzeitig spannende Rennen für unsere zahlreichen Fans vor Ort oder an den Bildschirmen zu Hause. Wir freuen uns darauf, all unsere Teilnehmer, Partner, Fans und Medienvertreter 2024 begrüßen zu dürfen."

Pierre Fillon, Präsident des Automobile Club de l'Ouest, fügt hinzu: "Die European Le Mans Series ist als Zubringerserie [für die WEC] ein wichtiger Bestandteil der Langstrecken-Pyramide. Das ohnehin schon hohe Niveau steigt weiter und in der Saison 2024 werden einige der prestigeträchtigsten Rennstrecken Europas vertreten sein."

"Neben dem Prestige, in einer Elite-Meisterschaft zu starten, winkt den ELMS-Teams auch ein Startplatz bei den 24 Stunden von Le Mans 2025."

Der Kalender vermeidet bewusst Überschneidungen mit der WEC und der IMSA SportsCar Championship (es gibt lediglich eine Kollision mit dem IMSA-GT-Rennen in Virginia und den 4 Stunden von Spa). Auch das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring wird von der ELMS gemieden, was in der Vergangenheit nicht immer der Fall gewesen ist.

Lediglich mit dem Sprint-Cup der GT-World-Challenge (GTWC) Europe gibt es den einen oder anderen Clash.

ELMS-Kalender 2024

(8./9. April: Prolog Barcelona)

12.-14. April: 4h Barcelona

3.-5. Mai: 4h Le Castellet

5.-7. Juli: 4h Imola

23.-25. August: 4h Spa-Francorchamps

27.-29. September: 4h Mugello

17.-19. Oktober: 4h Portimao

Mit Bildmaterial von Harry Parvin.