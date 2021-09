ELMS präsentiert Kalender 2022: Budapest kehrt zurück, Spielberg raus

Im Rahmen der 4h Spa-Francorchamps 2021 hat die Europäische Le-Mans-Serie (ELMS) ihren provisorischen Rennkalender für die Saison 2022 vorgestellt. Erneut stehen sechs 4h-Rennen auf dem Plan, bei den Austragungsorten gibt es allerdings zwei Veränderungen.

Eine davon betrifft den deutschsprachigen Raum, denn der Red-Bull-Ring in Spielberg taucht nicht mehr im Kalender der ELMS auf. Das Rennen in der Steiermark kehrte nach zwei Jahren Pause erst in diesem Jahr wieder zurück ins ELMS-Programm. Stattdessen steht nun ein Rennen auf dem Hungaroring in Budapest auf dem Plan, erstmals seit 2013.

Auch der italienische Schauplatz ändert sich. Nach fünf Jahren in Monza verabschiedet sich die Serie wieder aus dem Königlichen Park. Dafür kehrt man zurück ins Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola, wo man zuletzt im Jahr 2016 fuhr.

Die restlichen Stationen aus der Saison 2021 behält man bei. Le Castellet trägt im April 2022 die offiziellen Testfahrten und den Saisonauftakt aus, das Finale findet Mitte Oktober 2022 auf dem Autodromo Internacional do Algarve in Portimao statt. Auch Barcelona und Spa-Francorchamps stehen wieder im Kalender.

"Die sechs ausgewählten Strecken gehören zu den prestigeträchtigsten der Welt und jede bietet den Teams und Fahrern eine einzigartige Herausforderung sowie die besten Einrichtungen, die europäische Rennstrecken zu bieten haben. Die Rückkehr nach Imola und zum Hungaroring wird die Saison 2022 für die Fahrer, die Fans und die Langstreckenwelt noch interessanter machen", ist sich ACO-Präsident Pierre Fillon sicher.

ELMS 2022: Der provisorische Kalender

11.04.-12.04.2022: Le Castellet (Offizielle Testfahrten)

17.04.2022: 4h Le Castellet

15.05.2022: 4h Imola

03.07.2022: 4h Budapest

28.08.2022: 4h Barcelona

25.09.2022: 4h Spa-Francorchamps

16.10.2022: 4h Portimao

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.