LMP2 in der ELMS 2024 wieder mit voller Leistung

Fans der LMP2-Kategorie dürfen sich in der Saison 2024 auf die Rückkehr der Prototypenklasse mit voller Leistung freuen. Aufgrund des Hypercar-Booms werden die Boliden 2024 aus der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) verbannt. Das hat aber einen positiven Nebeneffekt.

In der europäischen Le-Mans-Serie (ELMS), in der die LMP2-Klasse die Top-Kategorie darstellt, werden die Boliden wieder mit den Leistungsparametern der Jahre 2017 bis 2020 antreten. Das bedeutet über 600 PS bei einem Fahrzeuggewicht von 930 Kilogramm.

Das berichtet Daily Sportscar unter Berufung auf ein Rundschreiben des ACO, das im Rahmen der ELMS im Motorland Aragon verteilt wurde.

Bei den 24 Stunden von Le Mans, bei denen die Klasse weiterhin startberechtigt sein wird, gelten hingegen weiterhin die bisherigen Leistungsbeschränkungen, damit die Boliden den Hypercars nicht zu nahe kommen.

Im Jahr 2020 erzielte Paul di Resta für United Autosports in 3:24.528 Minuten die schnellste jemals auf dem Circuit de la Sarthe gefahrene LMP2-Zeit. Diese Zeit hätte in den Jahren 2021 bis 2023 für die Startplätze drei, zwei und vier in der Gesamtwertung gereicht.

Aufgrund dieser Leistungen musste die LMP2-Kategorie ab 2021 eingebremst werden. Ursprünglich sollte in jenem Jahr einmal eine völlig neue LMP2-Generation an den Start gehen, doch diese Pläne wurden erst durch die Pandemie und dann durch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weit nach hinten verschoben. Die LMDh-Boliden basieren auf Chassis, die eigentlich für die LMP2 vorgesehen waren.

Stattdessen wurden die vorhandenen Boliden mit höherem Gewicht, Drehzahlbegrenzung und anderer Auspuffführung künstlich eingebremst, um den Hypercars nicht die Show zu stehlen. Die Motoren verloren rund 65 PS, das Fahrzeuggewicht stieg auf 950 Kilogramm und das Le-Mans-Kit wurde auf allen Strecken Pflicht.

In der IMSA SportsCar Championship gelten für die LMP2-Boliden ebenfalls Drehzahlbegrenzungen (8.000 Umdrehungen pro Minute für alle Gänge, 8.500 Umdrehungen für den sechsten Gang) und ein Gewicht von 950 Kilogramm, um sie zunächst von den DPi und später von den GTP-Fahrzeugen abzugrenzen.

Zumindest auf den ELMS-Strecken dürfen die Boliden ab dem kommenden Jahr wieder voll aufdrehen. Sollte es eine Strecke sowohl in den WEC- als auch in den ELMS-Kalender schaffen, könnten sich interessante Rundenzeitenvergleiche ergeben. Ein Kalender für die ELMS 2024 ist noch nicht bekannt. Die WEC gastiert 2024 in Europa neben Le Mans in Spa-Francorchamps und Imola.

