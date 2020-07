Rene Binder vor ELMS-Auftakt: "Nehmen jedes Erfolgserlebnis mit"

An diesem Wochenende startet in Le Castellet die Saison 2020 der European-Le-Mans-Series (ELMS). Mit dabei ist der Österreicher Rene Binder, der sich im Team Inter Europol Competition ein LMP2-Auto mit dem Schweizer Mathias Beche und dem Pole Jakub Smiechowski teilt.

Mit Testfahrten auf dem Grand-Prix-Kurs in Südfrankreich bereiten sich Binder und sein Team in dieser Woche auf den Saisonstart vor. Das erste Fazit fällt sehr positiv aus. "Unser Ligier-Michelin-Paket scheint besser zu funktionieren, als es einige vielleicht erwartet hatten", sagt Binder. Das Auto ist gut fahrbar und im Renntrimm sogar eher noch schneller als auf eine einzige Runde."

Inter Europol Competition setzt als einziges Team in der LMP2-Klasse einen Ligier ein, während die meisten Konkurrenten auf Autos von Oreca setzen. "Es ist kein Geheimnis, dass die Orecas im LMP2-Bereich momentan Tonangebend sind und alle großen Teams auf dieses Fabrikat setzen. Von daher sehe ich wieder G-Drive und Idec Sport in der Favoritenrolle", sagt Binder.

"Gleichzeitig kann sich unser Team in dieser momentan exklusiven Partnerschaft mit der Traditionsmarke Ligier eine langfristige Perspektive erarbeiten. Ich denke da auch an die WEC, die ja komplett reformiert werden soll. 2020 kann also für uns alle ein interessantes Übergangsjahr werden. Und wir nehmen natürlich jedes Erfolgserlebnis gerne mit", so Binder.