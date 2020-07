Wirbel in der LMP3: Neuer Motor verbraucht zu viel Sprit

Im Zuge des gemeinsamen Wochenendes der europäischen Le-Mans-Serie (ELMS) und des Le-Mans-Cups debütiert an diesem Wochenende die zweite Generation LMP3-Boliden. Doch es gibt ein Problem: Der neue Motor erwies sich als so durstig, dass die Prototypen nicht mehr mit den vorgesehen Stintlängen durchs Rennen kamen!

Im Le-Mans-Cup mit Rennen über zwei Stunden wurde mit den alten LMP3 gewöhnlich nur einmal gestoppt. Das ist nun aufgrund des höheren Spritverbrauchs nicht mehr möglich. Deshalb wurde für das Rennen am Samstag ein zusätzlicher Pflichtboxenstopp vorgeschrieben und die Mindestfahrzeiten wurden angepasst - zunächst nur für dieses eine Rennen.

Den Sieg holte sich DKR Engineering auf einem Duqueine D08 mit den Fahrern Laurents Hörr und Jean Glorieux. Sie bekamen den Sieg erst in der letzten Runde geschenkt - allerdings nicht durch ein Spritproblem, sondern einen Reifenschaden am lange Zeit führenden Cool-Racing-Ligier von Ben Barnicoat, der noch bis auf Rang fünf zurückfiel.

Die ELMS mit ihrem 4-Stunden-Rennen dürfte ebenfalls noch im Laufe des Abends mit einer speziellen Regel für die LMP3-Klasse reagieren. Das Rennen kann im kostenlosen Livestream auf 'Motorsport.tv' verfolgt werden.

Die LMP3-Kategorie hat mit dem Nissan VK56-V8-Motor ein neues Aggregat für diese Saison erhalten, das den alten VK50 ersetzt. Der neue Motor leistet 35 PS mehr. Warum das Problem mit dem Benzinverbrauch erst beim ersten Rennwochenende überhaupt entdeckt worden ist, bleibt eine große Frage.

Der ACO hat in einem Statement deutlich gemacht, dass er bis zum nächsten Lauf in Spa am 8. August eine Lösung für das Problem erwartet.

Mit Bildmaterial von ELMS.