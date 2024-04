Bekannter Name: Max McRae feiert ersten Karriereerfolg in der Rallye-EM

Dieser Name lässt Rallye-Fans aufhorchen: Max McRae, Sohn des britischen Rallye-Meisters Alister McRae und Neffe des verstorbenen Rallye-Weltmeisters von 1995, Colin McRae, hat seinen ersten Erfolg in der Rallye-Europameisterschaft (ERC) gefeiert. Der 19-Jährige gewann beim Saisonauftakt in Ungarn die Junior-Wertung.

Schon Großvater Jimmy McRae gewann in der Saison 1982 vier Rallyes in der ERC und wurde schlussendlich Vizeeuropameister. Erstmals seit 1996, als Vater Alister bei der Rallye Wales triumphierte, steht der Name McRae nun wieder in der Siegerliste der Rallye-EM.

McRae, der mit seinem Beifahrer Cameron Fair einen Peugeot 208 Rally4 von Tagai Racing Technology pilotiert, gewann die Junior-Wertung mit einem Vorsprung von 1:40.6 Minuten vor dem Ford Fiesta-Duo Jaspar Vaher und Sander Pruul.

Auf der sechsten Etappe übernahmen McRae und Fair die Führung und verteidigten sie mit größer Souveränität bis ins Ziel. McRae war bereits im vergangenen Jahr in der Rallye-EM am Start. "Das hat sich schon lange abgezeichnet", freut sich der Peugeot-Pilot. "In der vergangenen Saison waren wir nah dran, wir hätten letztes Jahr gewinnen sollen, aber das ist etwas ganz Besonderes.

McRae: "Ein Stein vom Herzen gefallen"

"Wir wussten, dass es hart werden würde, aber wir hätten nicht gedacht, dass es so hart werden würde", schmunzelt McRae. "Das war definitiv nicht die Art von Veranstaltung, bei der man überall Vollgas gibt. Es ging darum, strategischer zu fahren, sowohl beim Angriff als auch beim Reifenmanagement."

Max McRae gewinnt bei der Rallye-EM in Ungarn 2024 Foto: Tomek Kaliński

"Cam [Fair] und ich haben nach der Besichtigung hart gearbeitet, wir hatten einen Plan für den Samstag, und der ist aufgegangen; wir wollten den ersten Morgen mit einem Reifensatz überstehen, und das war ein Schlüsselfaktor", verrät der Nachwuchspilot.

"Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass mir mit diesem Ergebnis ein Stein vom Herzen gefallen ist. Wir müssen nichts mehr beweisen. Wir sind mit einem Plan hierhergekommen , wir hatten das Gefühl, dass wir mit diesem Plan gewinnen können, und am Ende ist alles so gelaufen, wie wir es wollten."

Beim nächsten Lauf der Rallye-WM, der Rally Islas Canarias (2.-4. Mai) auf Gran Canaria, haben McRae und Fair die Chance, ihren Sieg zu wiederholen und die Gesamtführung somit auszubauen.

Mit Bildmaterial von Max McRae.