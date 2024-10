Ex-WRC-Pilot Paddon verteidigt Titel in der Rallye-Europameisterschaft

Hayden Paddon ist zum zweiten Mal in Folge Rallye-Europameister. Ein dritter Platz beim Saisonfinale in Polen genügte dem ehemaligen Hyundai-Werksfahrer und seinem Beifahrer John Kennard im Hyundai i20 N Rally2 des italienischen BRC-Teams zur erfolgreichen Titelverteidigung.

Paddon führte die Rallye Schlesien vor dem letzten Tag mit 6,8 Sekunden Vorsprung auf Skoda-Pilot Andrea Mabellini an. Mit 20 Punkten Vorsprung auf seinen Verfolger in der Meisterschaft ließ es der Neuseeländer am Schlusstag ruhig angehen und konzentrierte sich darauf, das Ergebnis ins Ziel zu bringen.

Eine Schrecksekunde musste er allerdings auf der vorletzten Wertungsprüfung überstehen, als er kurz von der Straße abkam. Am Ende kam Paddon mit 19,8 Sekunden Rückstand hinter Sieger Mabellini und Jon Armstrong (Ford) als Dritter ins Ziel und feierte die erfolgreiche Titelverteidigung.

Schwacher Start, dominanter Sieg und Zitterpartie

"Ich bin erleichtert, es war eine Saison mit zwei Hälften. Wir haben nicht den Speed gezeigt, den wir wollten, aber mit Entschlossenheit und Kampfgeist hat es das ganze Team geschafft", sagt Paddon.

Nach einem schwachen Saisonstart mit nur einem Podiumsplatz bei den ersten sechs Rallyes sah es lange Zeit nicht nach einer erfolgreichen Titelverteidigung in der ERC aus. Ein dominanter Sieg bei der Rali Ceredigion in Wales im vergangenen Monat brachte ihn jedoch in die Position, die Meisterschaft zu gewinnen.

Zwischenzeitlich war jedoch nicht klar, ob Paddon das nötige Budget aufbringen würde, um am Saisonfinale in Polen teilzunehmen. Der Neuseeländer schaffte es und wurde mit dem Titel belohnt.

Keine klaren Pläne für die Zukunft

"Das Wichtigste in diesem Jahr war, dass wir nicht aufgegeben haben. Nach der Hälfte der Saison waren wir alle etwas entmutigt, deshalb ein großes Lob an das Team und alle Beteiligten", so Paddon.

Mit Blick auf die Zukunft fügte Paddon, der bereits angekündigt hat, dass dieses Jahr sein letztes in der Rallye-Europameisterschaft sein könnte, hinzu: "Ich werde jeden Tag genießen und wenn dies unsere letzte Rallye in der Europameisterschaft ist, möchte ich mich bei all den Fans hier bedanken, die uns unterstützt und uns das Gefühl gegeben haben, zu Hause zu sein."

"Wir fühlen uns wie eine große Familie und wer weiß, was als nächstes kommt, aber wir haben diesen Schritt gemacht und werden ihn genießen", so Paddon weiter.

Siege für Fourmaux und Rovanperä

Erfolgreich verlief das Wochenende auch für M-Sport-Pilot Adrien Fourmaux. Der Franzose gewann im Ford Puma Rally1 die Rallylegend in San Marino. Fourmaux hatte nach zwölf Wertungsprüfungen einen Vorsprung von 1.56,1 Minuten auf Luca Pedersoli im Hyundai i20 Coupe WRC.

Dritter wurde der ehemalige Formel-1-Pilot Heikki Kovalainen. Der Finne teilte sich einen Citroën C3 WRC mit Janne Ferm, dem kürzlich zurückgetretenen Beifahrer von Esapekka Lappi.

Der amtierende Rallye-Weltmeister Kalle Rovanpera beendete seine erste Rundstrecken-Saison im Porsche-Carrera-Cup Benelux beim Saisonfinale in Zolder mit seinem dritten Sieg. Zuvor hatte der Toyota-Werksfahrer bereits in Imola und auf dem Red-Bull-Ring gewonnen.