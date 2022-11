Abu-Dhabi-Donnerstag in der Analyse: Mick-Aus und Monacogate

Latifi: Bin dankbar für meine Zeit in der Formel 1

Auch der Kanadier fährt an diesem Wochenende sein letztes Formel-1-Rennen und verrät: "Es ist natürlich traurig und enttäuschend. Ich würde gerne in der Formel 1 weitermachen. Das ist man Ziel. Dort will ich sein."



"Aber es sieht natürlich so aus, dass das nicht der Fall sein wird", so Latifi, der jedoch auch klarstellt: "Ich bin dankbar für die Möglichkeit, die ich in diesen drei Jahren hatte. Ich weiß, dass ich in einer sehr privilegierten Position war."



"Viele Fahrer würden töten, um ein Rennen in der Formel 1 zu fahren - ganz zu schweigen von drei Jahren. Dafür bin ich sehr dankbar", so Latifi. Wie es für ihn im kommenden Jahr weitergeht, das steht übrigens noch immer nicht fest.