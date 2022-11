Abu-Dhabi-Freitag in der Analyse: Holt Mercedes den nächsten Sieg?

O'Ward schlägt Ricciardo IndyCar vor

Nach einer kurzen Pause melden wir uns zurück zum letzten Stint in unserem heutigen Ticker. Patricio O'Ward saß heute für McLaren in FT1 im Auto - und versucht, seinem Teamkollegen Daniel Ricciardo die IndyCar-Serie schmackhaft zu machen.



"Ich habe online gelesen, dass er keine Ovale fahren will, was ich respektiere", so der Mexikaner. "Aber ich denke, Daniel würde es lieben. Ich denke wirklich, er würde [in die IndyCar-Serie] passen", verrät er.



"Will er es machen? Will er es nicht machen? Ich weiß es nicht", so der IndyCar-Pilot. Ricciardo selbst betonte ja in der Vergangenheit bereits, er habe eigentlich an keiner anderen Serie als der Formel 1 Interesse.



Eher schlechte Karten also für IndyCar und Co.