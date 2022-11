Abu Dhabi in der Analyse: Kostete Hamilton Perez die Vize-WM?

Wolff: Abu Dhabi stellvertretend für die Saison

Nach Brasilien hätte man sich mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause verabschieden können. Das ist nach P5 von Russell heute nicht der Fall. "Heute waren wir die Drittschnellsten", sagt Toto Wolff bei 'Sky'.



"Einer ist ausgefallen, dem anderen sind die Reifen eingegangen. Das ist eine präzise Zusammenfassung der Saison", findet er und erklärt: "In den ersten Runden sind wir gut mit den Reifen umgegangen. Das Auto sah stark aus."



"Aber dann ist der rechte Vorderreifen eingebrochen. Das ist etwas, was wir hätten vorhersehen können. Wir wussten, dass Abu Dhabi für unser Auto schwierig werden würde, also stimmt zumindest die Korrelation", so Wolff.



Insgesamt sei der W13 in diesem Jahr aber einfach kein gutes Auto gewesen. "Erst einmal werden wir dieses Auto in Brackely und Brixworth an die Rezeption stellen, damit wir jeden einzelnen Tag daran erinnert werden, wie schwierig es sein kann", grinst Wolff.



"Das war eine charakterbildende Saison. Aber wir haben hart gepusht. Der Motor wurde immer besser, ich bin stolz, was wir da erreicht haben", so Wolff, der ankündigt: "Nächstes Jahr sind wir wieder da!"