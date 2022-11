Abu-Dhabi-Quali in der Analyse: Warum darf Hamilton unter Rot überholen?

Alonso: Mehr als P11 war nicht drin

Der Spanier fuhr heute sein letztes Qualifying für Alpine und verrät: "Ich bin glücklich." Er habe heute keine gute Pace gehabt, weshalb P11 am Ende "okay" sei. "Wir starten in den Punkten", sagt er und erinnert damit an die Ricciardo-Strafe.



"Hoffen wir, dass wir einige Plätze gutmachen und auf P7 oder P8 ankommen, was unser normales Ziel ist", so Alonso, der betont, dass er heute "das Maximum" herausgeholt habe. Morgen wolle er dann jede Runde "genießen".



"Es wäre schön, in den Punkten zu landen und die Zielflagge zu sehen. Das ist in diesem Jahr nicht garantiert", erinnert er an die Probleme mit der Zuverlässigkeit, die ihn in dieser Saison mehrfach zurückgeworfen haben.



Außerdem kündigt er für nach Rennende schon einmal "Donuts" an - falls das Auto dann noch fährt ...