Analyse des Spielberg-Freitags: Hamilton hat nach Crash "keine Antwort"

Albon ohne Schmerzen und mit Update

Auch das hat Capito eben bei 'Sky' verraten. "Der ist fit und hat keine Schmerzen, kann gut fahren und er fährt auch das neue Paket, was wir in Silverstone vorgestellt haben", berichtet er im Hinblick auf Albon.



Zur Erinnerung: Bereits in Silverstone hatte Albon das Update am Auto. Doch das wurde im Rennen nach wenigen Metern zerstört. "Wir haben alle Teile wieder soweit bekommen, dass er die fahren kann hier an dem Wochenende", so Capito.



Dass Latifi das Update auch hier nicht zur Verfügung hat, habe "reine Produktionsgründe", erklärt der Teamchef und ergänzt: "Es verschiebt sich natürlich jetzt nochmal ein bisschen, das zweite Auto auf den gleichen Stand zu bringen."



Das sei so, "weil wir eben jetzt [nach dem Unfall] so viele Teile nachmachen mussten in dieser Woche. Und auch hier noch nicht die Ersatzteile haben, die wir hätten haben wollen oder sollen", so Capito.



Hoffentlich bleiben dem Team also weitere Unfälle erspart.