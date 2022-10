Austin-Freitag in der Analyse: Ferrari vorne, aber wer ist Favorit?

Der Freitag in der Analyse

Die meisten von euch sind bereits im Bett, daher machen wir unseren Ticker an dieser Stelle auch erst einmal zu. Für alle Nachteulen geht es aber noch etwas weiter, denn Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll stehen bereits in den Startlöchern!



Die folgenden Themen stehen heute in ihrer Liveanalyse auf dem Plan:



- Longrun-Analyse mit Kevin Hermann

- Ergebnis im Überblick

- Fünf Freitagsfahrer: Wie schlecht sind sie?

- Austin: Das sind die Updates der Teams

- Red-Bull-Budgetstreit: Was gibt’s Neues?

- Meeting mit Hollywood-Stars Brad Pitt & Co.

- Fragen der Kanalmitglieder aus dem Livechat



Hier geht es in einigen Stunden dann wie gehabt mit einer neuen Tickerausgabe weiter. Noch schnell der Blick auf die wichtigsten Zeiten am Samstag in Austin (MESZ):



18:30 Uhr: PK der Teamchefs

21:00 Uhr: FT3

00:00 Uhr: Qualifying



Habt eine gute Nacht, viel Spaß noch mit unserer Analyse und bis dann!