Austin in der Analyse: Keine Zukunft mehr für Schumacher bei Haas?

Strafen

Derweil gibt es schon zwei Strafen - und zwar für Albon und Stroll. Der Williams-Pilot bekommt nachträglich eine Fünf-Sekunden-Zeitstrafe, weil er sich außerhalb der Strecke einen Vorteil verschafft hat.



Die Untersuchung galt also ihm und nicht Tsunoda. Heißt: Der Japaner darf seinen zehnten Platz und damit einen Punkt behalten. Albon fällt von P12 auf P13 hinter Zhou, was aber natürlich keine große Rolle spielt.



Stroll muss derweil in Mexiko drei Plätze in der Startaufstellung nach hinten. Hintergrund ist natürlich der Crash mit Alonso, für den die Stewards die Hauptschuld beim Kanadier sehen. Hier die Begründung im Wortlaut:



"It was clear to us that the driver of Car 18 made a late move in reacting to the overtaking attempt by the driver of Car 14 by moving to the left. The stewards determine that the driver of Car 18 was predominantly to blame."