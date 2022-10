Austin-Quali in der Analyse: Vorletzte Kurve kostet Verstappen die Pole

Verstappen: Ging heute um "Kleinigkeiten"

Für den Niederländer ist P2 morgen in der Startaufstellung kein Weltuntergang. "Leider hat es nicht ganz gereicht. Aber das Rennen kommt ja noch. Und das Auto war okay. Es war schwierig heute mit dem Wind, vor allem im ersten Sektor", berichtet er.



"Es war auch nicht so einfach, die Reifen ins richtige Fenster zu bringen. Wir haben unterschiedliche Sachen probiert. Bei meiner ersten Runde in Q3 habe ich in Kurve 3 drei Zehntel auf den Bodenwellen verloren."



"Bei meiner zweiten Runde in Q3 habe ich in der vorletzten Kurve viel durch Übersteuern verloren. Wenn du es halt nicht auf den Punkt bringst, bist du Dritter. Es ging um Kleinigkeiten, ob man die Reifen etwas besser ins Fenster bringt oder nicht."



Und ohnehin spiele der Sport heute nur eine untergeordnete Rolle. "Ohne ihn wäre ich heute nicht hier, hätte nicht diesen Erfolg gehabt. Wir werden versuchen, ihn am Sonntag stolz zu machen", sagt er über Dietrich Mateschitz.