Bahrain-Donnerstag in der Analyse: Jetzt packt Aston Martin aus!

Norris: Saison startet für uns erst in Baku

Der Brite verrät außerdem, dass er bereits "vor drei Monaten" erfahren habe, dass es ein schwieriger Saisonstart werden würde. "Da wussten wir genau, welches Auto wir haben würden, wie viel Abtrieb wir finden und so weiter", erklärt er.



Das Problem sei, dass sich die Gegner eben teilweise stark verbessert hätten. Und laut Norris könnte McLaren in den ersten drei Rennen hinterherfahren. "Das, was wir in Baku bekommen, sollte das sein, womit wir in die Saison starten", berichtet er.



Die Teile, die beim vierten Saisonrennen an den MCL60 kommen sollen, bräuchte man gleich von Beginn an, wenn man zu den Topteams gehören wolle, so Norris, der erklärt: "Bis dahin werden wir einfach das Beste aus dem machen, was wir jetzt haben."



Echte Fortschritte erwartet er aber erst ab Baku.