Bahrain-Freitag in der Analyse: Alonso & Aston wirklich siegfähig?

Keine Strafe für AlphaTauri

Können wir das auch schnell abhaken: Für die unsichere Freigabe gibt es keine Strafe gegen AlphaTauri. Kurz und knapp heißt es, beide Fahrer hätten in der Situation angemessen reagiert und einen Kontakt verhindert. Fall abgeschlossen.



Hier die kurze Begründung im Wortlaut:



"The team released Car 21 from its garage when Car 4 was approaching. The driver of Car 21 reacted and stopped before reaching the fast lane. Both drivers reacted in an appropriate manner and no contact occurred."