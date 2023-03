Bahrain in der Analyse: Russell gratuliert Verstappen schon zur WM!

Strafe für Hülkenberg

Bereits während des Rennens bekam Hülkenberg eine Fünf-Sekunden-Strafe für das Überfahren der Tracklimits. Weil er danach aber trotzdem damit weitermachte, bekam er nachträglich noch einmal weitere zehn Sekunden aufgebrummt.



Damit fällt er im Endklassement von P15 auf P16 hinter Zhou zurück. Macht aber natürlich unterm Strich keinen großen Unterschied. Hier die sehr kurze Begründung der Rennkommissare im Wortlaut:



"Car 27 (HUL) left the track on five (5) occasions without justifiable reason, after having received a 5 second penalty on the fourth (4th) occasion."