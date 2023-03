Bahrain-Qualifying in der Analyse: Das sind Verstappens Herausforderer!

Hülkenberg: Noch ist nichts gewonnen

"Ich bin zufrieden", sagt der Deutsche bei 'ServusTV' nach seinem Q3-Comeback und erklärt: "Man hat es am Freitag schon gesehen, dass unser Auto auf eine Runde ganz ordentlich funktioniert, dass wir konkurrenzfähig sind."



"Da war ich eigentlich nicht überrascht. Die Runden zu produzieren, das ging gut. Ich habe einen guten Rhythmus gefunden. Darüber bin ich sehr happy, denn darauf kann man aufbauen. [...] Aber: Am Sonntag werden die Brötchen gebacken und verdient", erinnert er.



"Das ist der wahre Härtetest für uns. Es wird ein schwieriges Rennen für uns, glaube ich", so Hülkenberg, der trotzdem "Punkte" als Ziel ausgibt. Aber was war beim Teamkollegen los? Magnussen flog ja bereits in Q1 raus.



"Wir hatten Verkehr in der letzten Kurve beim zweiten Versuch", löst der Däne auf und erklärt schulterzuckend: "Es war so eng, das gesamte Feld war zusammengeschoben. Wenn du da ein kleines bisschen was verlierst, dann ist es vorbei."