Baku in der Analyse: So wird Ferrari nicht Weltmeister!

Gasly: Opfere Gesundheit für Performance

Der Franzose findet klare Worte zum Bouncing und erklärt: "Seit meinem ersten Rennen in der Formel 1 war es noch nie so brutal wie auf dieser Strecke." Es sei auf jeden Fall "nicht gesund", im Auto so durchgeschüttelt zu werden.



Er bestätigt die Aussage von Wolff und erklärt, dass die Wirbelsäule darunter leide. "Ich opfere meine Gesundheit für die Performance", betont er und erklärt: "Ich würde das immer tun, weil ich ein Fahrer bin und immer das schnellste Auto haben will."



Daher sei nun die FIA gefordert. "Ich denke, die FIA sollte uns nicht in eine Situation bringen, in der wir zwischen Gesundheit und Performance entscheiden müssen." Das sei nämlich "eindeutig nicht nachhaltig", so der Franzose.



Klare Worte.