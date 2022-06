Baku-Quali in der Analyse: Wäre die Pole für Red Bull möglich gewesen?

Haas-Begründung

Bei Schumacher heißt es derweil, dass das Team einfach einen Nachteil gehabt habe, weil man die letzte Box habe. Die anderen Autos seien einfach sehr früh an die Boxenausfahrt gefahren, weshalb sich die Haas-Piloten irgendwie einfädeln mussten.



Das sei auch nicht gefährlich gewesen, und einen ähnlichen Fall habe es bereits im vergangenen Jahr bei Williams in Mexiko gegeben. Auch damals gab es keine Strafe. Hier die Begründung im Wortlaut:



"The team manager of Car 47 explained that the team prepared the cars for the session in the normal manner and timeframe but that other cars lined up very early for the start of that session."



"The Stewards accept that the positioning of the pit garage for the team made it impossible in the circumstances for either team car to line up in order in the fast lane, in view of number of cars that were already there."



"It is noted that both cars departed in a safe manner, and further that it would have been extremely difficult, if not impossible, for the team to determine which order the cars should depart, leaving the only option as starting behind all other cars."



"This effectively means that teams allocated pits at the exit of the pit lane will always have to exit last unless they choose to leave their garage significantly earlier."



"The Stewards recommend that this particular regulation be examined, as this case is almost identical to that involving Williams Racing in Mexico 2021, where no further action was taken."



Die identische Begründung greift bei Magnussen.