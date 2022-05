Barcelona-Freitag in der Analyse: Hat Aston Martin bei Red Bull geklaut?

Verwarnung für Alonso

Das wollen wir noch schnell nachreichen: Der Spanier hat für das Aufhalten von Hamilton in FT1 eine Verwarnung erhalten. Seine erste in der laufenden Saison, kein Problem also. Hier die Begründung im Wortlaut:



"The Stewards reviewed video evidence and determined that the driver of car 14 was driving slowly on the racing line between turn 12 and turn 13 and unnecessarily impeded car 44, requiring car 44 to take avoiding action. Consistent with the drivers' request for the Stewards to enforce impeding during P1 and P2 this season, the Stewards issue a Reprimand (driving)."



Ebenfalls eine Verwarnung gibt es für Vips, der Russell aufgehalten hatte. Logischerweise auch bei ihm die erste des Jahres, er saß ja zum ersten Mal in dieser Saison im Auto. Auch hier die Begründung im Wortlaut:



"The team manager indicated that the team had provided the driver the wrong information having had a software issue. Thus the driver was following the team’s advice, but was certainly driving slowly on the racing line and forced car 63 to take evasive action thereby unnecessarily impeding."



Hier gibt es die Übersicht über alle Strafpunkte und Verwarnungen in dieser Saison!