Barcelona in der Analyse: Motorschaden, Stallorder, DRS-Drama!

Hamilton: Darum wollte er aufgeben

Ihr erinnert euch an den Funkspruch ganz am Anfang, als Hamilton das Rennen schon aufgeben wollte? Der Rekordchampion erklärt, dass er sich an das Rennen in Saudi-Arabien erinnert gefühlt habe.



Dort steckte er im Feld fast und wurde am Ende mit Mühe noch Zehnter. "Ich dachte, es wäre unmöglich, wieder in Punkte zu kommen", so Hamilton, der deshalb lieber den Motor für die Zukunft schonen wollte.



"Aber das Team sagte: 'Nein, du fährst um P8.' Ich konnte das am Anfang nicht verstehen und dachte, dass sie sicher super optimistisch sind." Am Ende wurde es mit P5 dann aber ja sogar noch besser!