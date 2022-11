Brasilien-Donnerstag in der Analyse: Ist Mick Schumacher schon raus?

Alonso: Keine weitere Motorenstrafe

In Mexiko verabschiedete sich der Motor im Alpine. Doch der Spanier betont, dass ihm an diesem Wochenende keine Strafe droht. "Es sollte okay sein, weil ich in Austin einen neuen Motor bekommen habe", erklärt er.



"Er war nur am Samstag und Sonntag in Austin im Auto", so Alonso, der erklärt, in Mexiko sei ihm lediglich ein alter Motor abgeraucht. "Ich werde einen [quasi] neuen Motor für Brasilien und Abu Dhabi haben", betont er.



"Der sollte es für die beiden Rennen okay sein", so Alonso, der in erster Linie darauf hofft, die Zielflagge zu sehen. Denn in diesem Jahr habe er in "fast 50 Prozent der Rennen" ein Problem mit der Zuverlässigkeit gehabt.



Deshalb liege er in der WM auch nur auf Rang neun. Eigentlich sollte er nämlich viel mehr Punkte auf dem Konto haben.