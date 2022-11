Brasilien-Qualifying in der Analyse: Magnussen auf Pole, Mick Letzter

Marko: Wären "locker" auf Pole gewesen

Zwei Zehntel fehlten Verstappen am Ende zur Pole. Helmut Marko erklärt bei 'Sky': "Magnussen hat die Chance genutzt, ist als Erster raus und hat eine fehlerfreie Runde hingelegt. Max hat in Kurve 8 einen Verbremser gehabt, hat da fünf Zehntel verloren."



"Also, das wäre relativ locker gewesen", so Marko über die verpasste Pole. "Aber viel gravierender ist [die Situation] mit Perez. Der hat sich verlassen, dass Ferrari Leclerc an die Box holt, und ist dann hinter ihm festgehangen", ärgert er sich.



"Ist also jammerschade, weil ich glaube, der wäre Dritter, Vierter oder so. Aber [es] ist Sprint und wenn morgen die Verhältnisse gleich sind, dann ist, glaube ich, vieles noch möglich", so Marko, der betont: "Ich glaube, wir sind deutlich schneller als der Haas."



"Es ist halt: Magnussen ist ein harter Kämpfer, der sich mit jedem anlegt. Also für Max gilt vorfahren, aber ohne jegliches Risiko. Und dann sollte es, glaube ich, für einen Sieg im Sprint reichen", so Marko.