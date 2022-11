Brasilien-Sprint in der Analyse: Mercedes jetzt Favorit fürs Rennen?

Strafe für Alonso

Die nächste Entscheidung ist da: Alonso bekommt für den (zweiten) Crash mit Ocon eine Fünf-Sekunden-Zeitstrafe. Damit fällt er von P15 auf P18 zurück. Die Stewards kamen zu dem Schluss, dass Alonso die komplette Verantwortung für den Crash trage.



Alonso habe bei der Anhörung auch selbst zugegeben, dass er sich beim Überholversuch etwas verschätzt habe. Hier die Begründung im Wortlaut:



"Alonso started a pass on car 31 at turn 15. The team noted that Ocon was unusually slow because of the aero damage due to the incident at turn 4, however the Stewards determined via telemetry that Ocon was at similar speeds to other cars at the same point on the track that were not in a tow."



"Alonso, however, was significantly faster as he had the tow, and - as he admitted in the hearing - slightly misjudged the time to pull out and struck Ocon from behind, his front wing striking Ocon’s rear tyre. The Stewards found that Alonso was wholly at fault for the collision, which at those speeds and at that location on the track was dangerous."