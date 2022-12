Der Formel-1-Mittwoch im Rückblick: Best of Social Media

Frisches Blut für Red-Bull-Juniorprogramm

Der 19-jährige Zane Maloney aus Barbados tritt im kommenden Jahr in der Formel 2 an, nachdem er in der Formel 3 Gesamtzweiter wurde. Aber nicht nur das: Er wird dabei auch von Red Bull unterstützt, die ihn in ihr Juniorenprogramm aufgenommen haben. Das beinhaltet auch eine engere Zusammenarbeit mit dem Formel-1-Team, für das er nun als Ersatzfahrer in Frage kommt.