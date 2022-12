Der Formel-1-Montag im Rückblick: Best of Social Media Das war am Montag auf Twitter, Instagram & Co. los: +++ Nach Corona: Hamilton fängt von Null an +++ Kubica erzählt von "erstem Mal" +++ Hamilton erhält Award +++

Bericht Status: Beendet 18:15 17:22 Leclerc teilt sein Brot Wir sind uns nicht sicher, was wir an diesem Beitrag besser finden: Dass Ferrari-Star Charles Leclerc mit Verpflegung reist, oder dass er sein Pausenbrot auch noch mit anderen teilt ... <3 17:10 Norris und Sainz als Hochzeitsgäste Wenn das mal nicht das Traumpaar unter den Formel-1-Kollegn ist: Die ehemaligen McLaren-Teamkollegen Lando Norris und Carlos Sainz waren am Wochenende zusammen auf eine Hochzeit eingeladen. Vor Sainz' Wechsel zu Ferrari galten die beiden als eines der spaßigsten Duos im Fahrerlager. Sainz nennt es hier selbst: "Carlando: Hochzeitsedition" 19:33 Doch kein Witz: "Echter Horner" ersteigert Mercedes-Fabriktour Ein Nachtrag zum Beitrag von 14:18 Uhr: Wie das Portal 'RacingNews365.com' berichtet, war es in der Tat Red-Bull-Teamchef Christian Horner, der bei der Wohltäigkeits-Auktion im Rahmen der Autosport-Awards die Führung durch die Formel-1-Fabrik von Mercedes ersteigert hat!





18:23 Und noch ein Präsentationstermin Nach Ferrari hat auch McLaren seinen Präsentationstermin für das neue Formel-1-Auto bekanntgegeben. Am 11. Februar wird ab 20 Uhr nicht nur der MCL36 enthüllt werden. McLaren nutzt den Abend für eine große Präsentation aller seiner Teams - neben der Formel 1 also auch IndyCar, Extreme E und Sim-Racing. Foto: McLaren 17:24 Verstappen schwitzt, Bottas bibbert Während bei Max Verstappen in Monaco offenbar T-Shirt-Wetter herrscht, greift Valtteri Bottas im verschneiten Finnland sicher lieber zur Winterjacke. Aber immer lacht die Sonne für beide vom Himmel. 18:29 Bescherung bei Williams Während wir noch dreimal schlafen müssen, haben sich George Russell und Nicholas Latifi bereits beschenkt - und waren dabei ganz schön kreativ! Also wir würden gerne von einem der beiden beim Wichtel gezogen werden ...